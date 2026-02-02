毎日放送の武川智美アナウンサー（57）が3月末で退社し、フリーとなることが分かった。レギュラーを務める2日のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」（月〜金曜前10・00）の番組内でも発表した。退社後はフリーアナとして活動する予定。

番組冒頭で武川アナは「3月31日で会社を辞めます」と報告。これには「え〜？」とメッセンジャー・あいはらも驚くサプライズ発表となった。

番組にはその後リスナーから“直球質問”が届き、「今やめると退職金が多かった？」と聞かれた。58歳で退社を決断したというリスナーの知人は退職金の額に違いによるものだったを紹介された。

そんな「退職金」の質問について、武川アナは「変わりません。弊社は変わりません」と即答。MBSは55歳で早期退職制度があるが「それ以降は自由定年になるんです」と紹介、今回はその制度を利用して退社するというが、退職金に大きな隔たりはないという。

武川アナは「私も育てて頂いてありがとうございました、ですし、たいがいの方が“おめでとう”と言ってくれます」とMBS社内では“ねぎらいの言葉”をかけてくれる人も多かったと回想。

「まだ、子供にお金が掛かる」と迷いもあったが、きっぱりと決断した。武川アナは同局スポーツ担当プロデューサーの男性と結婚。共働きで育児と仕事を共立してきた。今回の退社について「私はそうしたかったですが、夫がね。石橋をたたいて渡らないタイプ」と、実は夫がしぶっていたことも明かしていた。

武川アナは毎日放送に入社後、ニュース、バラエティー番組で活躍。93年4月から05年6月の約12年間、「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）で明石家さんまのアシスタントを務めた。他にも「ちちんぷいぷい」「よんチャンTV」などに出演。現在は月・木曜にメッセ・あいはらの帯番組でレギュラー。大御所芸人たちと渡り合い、人気を博している。

◇武川智美（むかわ・ともみ）1968年（昭和43年）9月12日、山梨県生まれの57歳。立教大から92年に毎日放送に入社。同期は上泉雄一アナウンサー。趣味は料理、ゴルフ、観劇。2児の母。