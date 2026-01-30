この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【1日密着】「1番の相談相手でありたい」大手企業の役員を相手に奮闘する新卒3年目銀行マンのリアル｜三菱UFJ信託銀行」と題した動画を公開しました。今回は、三菱UFJ信託銀行でIPO支援などを担当する入社3年目の西野さんに密着し、証券代行業務のリアルや、顧客から信頼される仕事術に迫っています。



動画では、西野さんが担当する「証券代行業務」について具体的に紹介されています。これは株式に関する総合的なサポートを行うもので、一般的な銀行業務のイメージとは異なり「お金を触ることがない」のが特徴です。西野さんは未上場企業のIPO（新規上場）支援や株主名簿の管理、コンサルティングなどを担当し、企業の成長を裏側から支えています。



密着の中では、株式会社ワントゥーテンや株式会社公文教育研究会といった取引先を訪問する様子も公開されました。ワントゥーテンの飯塚CFOは西野さんについて「Web会議ながらパワーをすごい感じた」と語り、その熱意を高く評価しています。また、公文教育研究会の徳永執行役員も、こちらの要望に対して社内調整を行い柔軟に対応する西野さんの姿勢に対し、「3年目なのにすごい」と驚きと信頼を寄せていました。



社内での様子も紹介されており、上司との1on1ミーティングでは、DXツールを活用して業務効率化を図る姿などが評価されています。西野さんは仕事において「スイッチの切り替え」を大切にしており、業務後はサウナでリフレッシュするなど、オンオフのメリハリをつけて働いているようです。仕事への熱量について西野さんは「根本に人の悩みに応えたいという気持ちがあります」と語り、没頭できる環境が整っていることへの感謝を口にしました。



証券代行という専門性の高い分野で、熱意を持って顧客に向き合う若手社員の姿は、金融業界を目指す就活生にとって具体的な働き方のイメージを持つ良い機会になりそうです。



就活対策なら「しゅんダイアリー」！ https://shundiary.jp/



株式会社Diaryホームページ https://diary-inc.com