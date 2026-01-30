第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨春Ｖの横浜（神奈川）も滑り込みで選出され、２０１７、１８年の大阪桐蔭以来、史上４校目の春連覇へ突き進む。

昨秋の神奈川県大会決勝では法政二に１２―０と圧勝。神奈川１位として臨んだ関東大会（山梨）だったが、１回戦の高崎商大付戦は５―４で白星発進したものの、準々決勝で専大松戸に２―４で惜敗。関東８強どまりで、センバツ当確ランプは点灯できなかった。

今秋ドラフト１位候補で、メジャーも注目する織田翔希投手（２年）を擁し、その戦いぶりが注目される昨春王者のぎりぎりセンバツ切符に高校野球ファン中心のネットも沸騰。

横浜の名前が呼ばれた直後には「横浜高校センバツきたーーー」、「あー！ドキドキしたぁぁぁ！ 横浜高校センバツ出場おめでとうございます！！ めっちゃ嬉しい！！ ひと冬越えたチーム、観るの楽しみにしてます！！」、「地域性考えても横浜なのはわかっていながらも発表されるまで本当に怖かった。横浜高校を甲子園でまた見れること嬉しいな」、「横浜高校の選出、本当に嬉しい 良い野球をするチームが好きなので本当に嬉しい」、「すげえ嬉しい！！ 横浜高校、センバツ出場おめでとうございます！！」などの声があふれた。

◆昨春センバツの横浜 エース左腕の奥村頼人と織田翔希の左右二枚看板に加え、打線も主将の阿部葉太外野手がけん引し、市和歌山、沖縄尚学、西日本短大付、健大高崎と難敵を撃破して決勝進出。決勝では智弁和歌山に１１−４と完勝し、チームスローガンに掲げた「横浜一強」を現実にした。