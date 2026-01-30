村上宗隆「これ、誰か直せますか？」 突然の呼びかけにファン爆笑「この写真で応援傘作って欲しい」「面白すぎます!!」
米大リーグ（MLB）・ホワイトソックスの村上宗隆（25）が29日、自身のXを更新。「これ、誰か直せますか？」とファンに呼びかけ、思わずクスっと笑ってしまう“衝撃的な写真”がSNSで話題となっている。
【写真】「こんなんズルいやろ」ファン爆笑、村上宗隆の証明写真
村上は「証明写真を撮ったんです。 これ、誰か直せますか？」とコメントし、撮影したという証明写真を披露。45×35ミリ、50×50ミリの2種類が印刷されているが、そこには、4種類の“画角”に収まりきれていない村上の無表情フェイスが映し出されていた。
ドアップで切り取られた証明写真に「どうやったら、こんなふうに映るのか？ 逆に、そのテクニックを教えて欲しい（笑）」「やっぱりTwitterの使い方が上手すぎる」「SNSの使い方がうまいメジャーリーガー」「面白すぎます!!」「この写真で応援傘作って欲しい」「こんなんズルいやろ」などのコメントや、収まらなかった部分を付け足した画像が投稿されるなど、大きな反響を呼んでいる。
