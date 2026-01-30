お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が30日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。思わずヒヤッとした、相方・博多華丸（55）の“質問”を明かした。

今回話題になったのは、演歌歌手・三山ひろし。昨年のNHK紅白歌合戦では、恒例の「けん玉ギネス世界記録」に挑戦し、見事129人連続で成功した。その後、華大がレギュラーのNHK「あさイチ」に出演したが、その際、華丸がある一言を放ったという。

「けん玉の話になって、華丸さんがナチュラルに“歌に集中してます？”って。それはみんな思ってることやけど、人によっては“なめんなよ”って言われることやん。1番言われたくないことやん。久しぶりヒヤッとした。日本国民が薄々思ってたけど聞けないことを、ズバッと切り込んでた。絶対に言ったらいかん」と大吉は苦笑。

しかし、これに三山は「100点満点の返し」をしたと言い、「“歌の最中は三山ひろしです。歌い終わったあとから、けん玉モードに入るので。私は全く気にしてません”みたいな。100点やったな。でも最後に乗せるの1番プレッシャーやろうね、三山さんが。とんでもないメンタル」と評した。