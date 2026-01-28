これは喜ばずにはいられない。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月27日の第1試合でEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が南2局に値千金の跳満ツモ。この瞬間、多くの関係者が詰めかける控室から大歓声があがり、これを放送席のマイクが拾うという壮大な“音漏れ”事案となった。

今期から参戦したEARTH JETSは毎試合、スポンサーであるアース製薬の関係者などが多数応援に来ることで知られている。試合前に「アース、ジェッツ！」と全員で気合いを入れるのも恒例行事。長くリーグ下位に低迷し、Mリーグの壁にぶち当たってはいるが、明るさは開幕当初から失われていない。

そのEARTH JETSの控室が盛り上がったのが南2局のシーンだ。先発・逢川は1万8300持ちのラス目。ここからどれだけ挽回できるかというところで、配牌はドラ含みの面子が1つ、さらに第1ツモの時点で、ソウズの両面ターツ、マンズで2つの両面ターツと早くもリャンシャンテンというスピード感に溢れる材料をもらった。

さらにここから7・8筒を引き入れた後、九万を引いて6・9筒待ちでテンパイ。平和・ドラが確定し、高目の9筒なら三色同順という好形のリーチを打った。「黒髪のイシュタル」という異名を持つ逢川だが、自慢の黒髪をなびかせながらツモり続けると、ついに13巡目に9筒をツモ。リーチ・ツモ・平和・三色同順・ドラの跳満、1万2000点を獲得し、一躍トップ目に躍り出た。

この瞬間、控室からは「うおー！」という大きな歓声が沸き起こり、これが放送席にまで届いた。解説を務めた西村雄一郎（協会）も思わず「すごい歓声が聞こえてきましたね」とびっくり。視聴者も逢川のアガリと、その歓声の大きさに「ようやく恵まれた」「ジェッツの楽屋騒いでたｗ」「お見事！！！」「やっと報われた」と、様々な感想を寄せていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

