『ブリティッシュ ベイクオフ』 の顔、名審査員プルー・リースが降板を発表！

英国が誇る世界的な人気番組『ブリティッシュ ベイクオフ』の顔として親しまれてきた審査員プルー・リースが、9年にわたり務めた番組から退くことを発表した。プルーは自身のInstagramを更新し、今が身を引くのにふさわしい時期だと感じていますと現在の心境を吐露。続けて「何てこと、私はもう86歳なのよ！」と、彼女らしいユーモアを交えて自身の年齢に触れた。

プルーが語る未来

『ブリティッシュ ベイクオフ』 での活動に終止符を打つ理由について、プルーは「やりたいことはたくさんあります。特に、夏の間は自分の庭を楽しんで過ごしたいのです」と綴り、今後はプライベートな時間を大切にする意向を明かした。

さらに、自身の後任となる人物に向けては「次にチームに加わる方が誰であれ、私と同じようにこの番組を愛してくれると確信しています。その一員になれたことを、とても幸運に感じています」と、番組への深い愛着と感謝の言葉を寄せている。

9年間で400以上の挑戦を見守った「デリシャス」な功績

プルーの振り返りによれば、この9年間で審査したチャレンジの数は400以上にのぼるという。彼女が番組に加わったのは、放送局がBBCからチャンネル4へと移籍するという大胆な転換期のタイミングだった。前任のメアリー・ベリーからバトンを受け継いで以来、ポール・ハリウッドと共に審査の柱を担ってきた。

司会のノエル・フィールディングやアリソン・ハモンド、そして歴代のマット・ルーカスやサンディ・トクスヴィグらと共に歩んできたプルー。彼女は、率直な物言いの中にも温かさを感じさせる人柄で知られ、出場者たちが作り上げた絶品のお菓子を堪能した際に見せる「デリシャス」というリアクションは、番組の代名詞として多くのファンに愛された。

『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン1〜12はHuluにて配信中。（海外ドラマNAVI)

参考元：Deadline

