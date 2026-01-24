懐かしの最強助っ人を思い出させる馬の勝利が、ＳＮＳ上で盛り上がっている。

１月２４日の京都３Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、浜中俊騎手が乗った５番人気のホーナー（牡３歳、美浦・栗田徹厩舎、父インプロバブル）が向こう正面でポジションを上げ、４角２番手から２着馬ストリートクイーンとの叩き合いを制して初陣を飾った。

馬名の由来は「人名より」とあり、１９８７年にプロ野球のヤクルトに所属したボブ・ホーナー氏を思い起こさせる。同氏は、メジャーリーグで２００本以上の本塁打を放ち、日本でもシーズン途中からの加入で３１本塁打を打った。

プロ野球の助っ人を連想させる馬名にはメジロオマリー、パリッシュブルー、ブライアントパワー、ラミレスフォンテンなどがいる。なお、同馬の馬主・長谷川進一氏は米ドジャースに所属する選手と同名のフリーマンという名の３歳馬も所有している。

最強助っ人と同名のホーナーのデビュー勝ちに、ＳＮＳでは「ヤクルトファンたまらんだろ、これ」「バントでホームランという感じ」「ヤクルトにいたホーナーもデビューは凄かったよね」「ヤクルトにいたホーナーしか思い浮かばない（笑）」「赤鬼さんかな」「ボブ・ホーナーが競走馬になっていたらしい」とコメントが寄せられている。