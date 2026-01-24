

――――――――――――――――――― 1月26日 (月) ――

◆国内経済

・12月白物家電出荷額 (10:00)

・11月景気動向指数[改定値] (14:00)

・12月首都圏マンション市場動向 (14:00)

・12月外食売上高 (14:00)

・原子力規制委が浜岡原発不正を巡り中部電力 <9502> に立ち入り検査

・5年クライメート・トランジション利付国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド、オーストラリア市場休場

・ドイツ1月Ifo景況感指数 (18:00)

・米国11月耐久財受注 (22:30)

・米国2年国債入札

【海外決算】

[米]ニューコア



――――――――――――――――――― 1月27日 (火) ――

◆国内経済

・12月企業向けサービス価格指数 (8:50)

★衆議院議員選挙公示 (2月8日投開票)

◆国際経済ｅｔｃ

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・中国1-12月工業企業利益 (10:30)

・米国11月S&Pケースシラー住宅価格 (23:00)

・米国11月FHFA住宅価格指数 (23:00)

★米国1月コンファレンスボード消費者信頼感指数 (28日0:00)

・米国1月リッチモンド連銀製造業指数 (28日0:00)

・米国が地球温暖化対策の国際枠組み「パリ協定」から再離脱

・米国5年国債入札

【海外決算】

[米]ユナイテッドヘルス・グループ 、RTX 、ボーイング 、ネクステラ・エナジー 、テキサス・インスツルメンツ 、ユニオン・パシフィック 、ユナイテッドパーセルサービス 、ゼネラル・モーターズ 、アメリカン航空グループ /[仏]LVMH

◆新規上場、市場変更 など

〇フロイント産業 <6312> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月28日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (12月18・19日開催分、8:50)

★権利付き最終日

・40年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ2月Gfk消費者信頼感 (16:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

・米国週間石油在庫統計 (29日0:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (29日4:00)

★パウエルFRB (連邦準備制度理事会) 議長が記者会見 (29日4:30)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・ブラジル中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]★マイクロソフト 、★メタ・プラットフォームズ 、★テスラ 、ラム・リサーチ 、IBM 、GEベルノバ 、AT＆T 、ダナハー 、サービスナウ 、プログレッシブ 、スターバックス 、エレバンス・ヘルス 、コーニング /[欧]ASMLホールディング /[韓]Kia、LGディスプレイ

◆新規上場、市場変更 など

〇セキュアヴェイル <3042> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇田中化学研究所 <4080> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月29日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月建機出荷 (13:00)

・1月消費動向調査 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏12月マネーサプライM3 (18:00)

・ユーロ圏1月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏1月景況感指数 (19:00)

★米国11月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数[確報値] (22:30)

・米国11月製造業新規受注 (30日0:00)

・米国11月耐久財受注[確報値] (30日0:00)

・米国11月卸売在庫[確報値] (30日0:00)

・米国11月卸売売上高 (30日0:00)

・スウェーデン中銀が政策金利を発表

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・米国7年国債入札

【海外決算】

[米]★アップル 、ビザ 、マスターカード 、キャタピラー 、ブラックストーン 、ハネウェル・インターナショナル 、ロッキード・マーチン 、コムキャスト /[独]SAP /[仏]サノフィ /[欧]STマイクロエレクトロニクス /[韓]サムスン電子、SKハイニックス

◆新規上場、市場変更 など

〇住友理工 <5191> [東証Ｐ・名証Ｐ]：上場廃止

〇日本高周波鋼業 <5476> [東証Ｓ]：上場廃止

〇こころネット <6060> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月30日 (金) ――

◆国内経済

・1月東京都区部消費者物価指数 (8:30)

★12月完全失業率 (8:30)

★12月有効求人倍率 (8:30)

★12月鉱工業生産 (8:50)

・12月商業動態統計 (8:50)

・12月自動車輸出実績 (13:00)

・12月住宅着工件数 (14:00)

・外国為替平衡操作の実施状況 (19:00)

・2年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ1月失業率 (17:55)

・ドイツ10-12月期GDP (18:00)

・ユーロ圏10-12月期GDP (19:00)

・ユーロ圏12月失業率 (19:00)

・ドイツ1月消費者物価指数 (22:00)

★米国12月生産者物価指数 (22:30)

・米国1月シカゴ購買部協会景気指数 (23:45)

・米連邦政府のつなぎ予算期限

【海外決算】

[米]エクソン・モービル 、シェブロン 、アメリカン・エキスプレス 、ベライゾン・コミュニケーションズ

◆新規上場、市場変更 など

〇ＧｒｅｅｎＢｅｅ <3913> ：東証Ｇ→東証Ｓ

〇空港施設 <8864> ：東証Ｐ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 1月31日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・第80回国民スポーツ大会 (旧国体) 冬季大会 (青森県、～2月17日)

◆国際経済ｅｔｃ

★中国1月製造業PMI (10:30)

・中国1月非製造業PMI (10:30)



――――――――――――――――――― 2月 1日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・コスタリカ大統領選

・ミャンマー軍のクーデターから5年

・米グラミー賞発表・授賞式



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

