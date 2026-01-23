¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡ßÂ§ËÜ¹·Âç¤Ç¡Ö¥À¥Ö¥ë¶µºà²½¡×¤Ø¡¡Åê¼ê¿Ø¤Îà¼êËÜ£²ÇÜá¤Ç¼ã¼ê³ÐÀÃÁÀ¤¦
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤«¤é³¤³°£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤âº£¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡££²£°£²£´Ç¯¤Þ¤Ç¸ÅÁã¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿£²Ç¯ÀèÇÚ¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢Â§ËÜ¤ÈºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Þ¤¿±ï¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Èà¡ÊÂ§ËÜ¡Ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤¬µ¡Ç½¤»¤º¡¢¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤¹¤¿¤áº£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯¸õÊä¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡áÁ°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡áÁ°³ÚÅ·¡Ë¤Î½õ¤Ã¿Í£³¿Í¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µß±ç¤â´Þ¤á¤¿Î¾ÌÌ¤òÃ´¤¨¤ëÂ§ËÜ¤È¤â£³Ç¯Áí³Û£±£³²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÈÂ§ËÜ¤Ï£±£³Ç¯¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Ë¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿´ÖÊÁ¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹º£µ¨¤Îµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²¿Í¤ÎàÆüËÜ°ì·Ð¸³¼Ô¥¿¥Ã¥°á¤ÏÀïÎÏÌÌ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ËÍ¿¤¨¤ë¹¥±Æ¶Á¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡¢¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤¥Ù¥Æ¥é¥ó£²¿Í¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¶µºà¡×¤¬°ìµ¤¤ËÇÜÁý¤·¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤¬£²¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆàÀ¸¤¤¿¶µºàá¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡Ø¼«Ê¬¤â¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¼ã¼êÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤â¡Ö¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Ê¤Î¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤Æ³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä£Ã£Ó¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Î½àÈ÷¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÊÝ¤ÁÊý¤Ê¤ÉµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÁ°¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°ì¤òÃÎ¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó£²¿Í¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤Ç°ìµ¤¤Ëà¥À¥Ö¥ë¶µºà²½á¡£¼êËÜ¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î£²ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý¤¨¤¿£Ç¼ã¼êÅê¼ê¿Ø¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¯¤Î¤«¡£¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£