年商100億社長・木下勝寿氏が語るキャリア論「リクルートの名刺で作った人脈は自分のものじゃない」
YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】「成長企業に入っても意味ない」年商100億社長が語る“20代で伸びる環境”｜北の達人コーポレーション・木下勝寿」と題した動画を公開。将来の独立を見据え「成長できる企業」を志望する就活生に対し、株式会社北の達人コーポレーション代表取締役社長・木下勝寿氏が「成長企業に入っても意味がない」と鋭く指摘し、キャリア形成における本質的な考え方を語った。
動画では、就活生が「サイバーエージェントやリクルートのような成長企業に行きたいが、それ以外の企業に目がいかない」という悩みを吐露。これに対し木下氏は、まず「良い会社・悪い会社があるんじゃなくて、自分に合う会社・合わない会社がある」と前提を提示した。
就活生が「将来独立するために成長したい」と述べると、木下氏は「独立したい人が集まっているから独立している人が多いだけ」と指摘。自身のリクルート時代の経験を振り返り、「リクルートの名刺を持ってできた人脈は自分の人脈じゃない」と、会社の看板に頼った経験では独立に必要な力は身につかないと断言した。
さらに木下氏は、人のパフォーマンスを「目標（ナビ）」「スキル」「やる気（ガソリン）」の3要素で説明。会社はナビやスキルは提供できるが、ガソリンは提供できないとし、「問題はガソリンタンクのサイズ」だと語る。無理にガソリンを注ぎ込むと溢れてエンストしてしまうように、本人の意欲やキャパシティと会社の要求が合っていなければ成長には繋がらないという独自の理論を展開した。
動画の最後には、「社会に出てからできない経験を学生時代にしとくべき」とアドバイス。付け焼き刃の就活対策よりも、自分が関心のある分野でアルバイトをするなど、現場でのリアルな経験こそが将来のキャリアの解像度を高めると締めくくった。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
しゅんダイアリー就活チャンネルは“リアルな就活情報”を届ける、就活領域で日本一のYouTubeメディアです。 就活に悩む学生と、社会で働くリアルな大人たちをつなぐ場所として、 企業の1日密着や模擬面接、座談会など、“ここでしか見られない”リアルな就活コンテンツを発信しています！ 運営会社：株式会社Diary