ASUS¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó³«È¯¤òÌµ´ü¸ÂµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¥Î¡¼¥ÈPC¤ÈAIÊ¬Ìî¤ËÃíÎÏ
2026Ç¯1·î16Æü¤ËASUS¤¬ÂæÏÑ¤ÎÂæËÌÆî¹ÁÅ¸Í÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤·¤¿2025Ç¯Ëö´¶¼Õ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥·¡¼(»Ü¿òÜ«)Æ¡»öÄ¹¤¬ASUS¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó³«È¯¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¾¦ÍÑPC¤ÈAIÊ¬Ìî¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ü¿òÜ«¿Æ¸ýëúÕé¡§¡Ö²ÚÀÙÌ¤ÐÔÉÔºÆùá²Ã¼êµ¡¿·µ¡¼ï¡×¸¦â¤Á´ÌÌíÛ¸þÕéñó AI - INSIDE
https://www.inside.com.tw/article/40522-asus-phone-nomore
Asus confirms its smartphone business is on indefinite hiatus - Ars Technica
https://arstechnica.com/gadgets/2026/01/asus-confirms-its-smartphone-business-is-on-indefinite-hiatus/
ASUS¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖZenfone¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡ÖROG Phone¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¡¼Æ¡»öÄ¹¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖASUS¤Ïº£¸å¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¡¼Æ¡»öÄ¹¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤¬´°Á´¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ÏÄó¶¡¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎArs Technica¤Ï¡ÖZenfone¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¶¥¹çµ¡¼ï¤è¤ê¤â¤ï¤º¤«¤Ë¾®·¿¤ÇÄã²Á³Ê¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Çä¤êÊ¸¶ç¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ASUS¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥Ý¥ê¥·¡¼¤Ï»Ô¾ì¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤éÂç¤¤¯¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖºÇ¿·µ¡¼ï¤ÎROG Phone 9 Pro¤Ï1200¥É¥ë(Ìó19Ëü±ß)¤«¤é¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤²Á³ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¥³¥¢¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ°Ê³°¤Ë¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥«¥á¥é¤ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌÌ¤ÇApple¤äSamsung¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤À¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼Æ¡»öÄ¹¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó³«È¯¤Î°ì»þµÙ»ß¤òÀë¸À¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¸¦µæ³«È¯¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤Ï¾¦ÍÑPC¤ÈÊªÍýAI¤Ë°Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎInside¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÊªÍýAI¡×¤È¤Ï¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡õ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤È¡ÖAI¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÉôÌç¤¬»ý¤ÄQualcomm¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Î³«È¯·Ð¸³¤Ï¡¢Snapdragon X¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¾¦ÍÑ¥Î¡¼¥ÈPC¤Ê¤É¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤µ»½ÑÅª·ÑÂ³À¤ò»ý¤Ã¤Æ³è¤«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ASUS¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¼«ÂÎ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç26.1¡ó¤ÎÁý²Ã¤òµÏ¿¤·¡¢AI¥µ¡¼¥Ð¡¼»ö¶È¤Ï100¡ó¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤Ä¤Þ¤êÇÜÁý¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ASUS¤Ïº£²ó¤Î·èÃÇ¤ò¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê»ñ¸»¤ÎºÆÇÛÃÖ¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£