AI¤¬µÚ¤Ü¤¹·ÐºÑÅª±Æ¶Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤òClaude³«È¯´ë¶È¤ÎAnthropic¤¬¸ø³«¡¢¹ñ¤ä¥¿¥¹¥¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI¤Î¸ú²Ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë
¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI¤ÎClaude¤ò³«È¯¤¹¤ëAnthropic¤¬¡¢AI¤¬·ÐºÑ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖAnthropic Economic Index¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¿·¤·¤¯¡¢Claude¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×¤¹¤ë¤¿¤á¤Î5¤Ä¤Î»ØÉ¸¡Öeconomic primitives¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
We're publishing our 4th Anthropic Economic Index report.
This version introduces "economic primitives"-simple and foundational metrics on how AI is used: task complexity, education level, purpose (work, school, personal), AI autonomy, and success rates.— Anthropic (@AnthropicAI) January 15, 2026
https://www.anthropic.com/research/economic-index-primitives
Anthropic¤ÏAI¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¤Ø¤ÎÀøºßÅª±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¼ý½¸¤µ¤ì¤¿Claude¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤ò´ð¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤ËClaude¤È¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á24¡ó¤ÏºÇ¤âÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤10¸Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëClaude¤ÎÆ³Æþ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAPI¸ÜµÒ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÍøÍÑÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤10¸Ä¤Î¥¿¥¹¥¯¤¬Á´ÂÎ¤Î32¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Claude¤ÎÍøÍÑ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢½Ä¼´¤¬¿Í¸ýÈæ¤Ç¤É¤ì¤Û¤ÉÉÑÈË¤ËClaude¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¼¨¤¹Anthropic AI Usage Index(AUI¡¢¿ô»ú¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¿Í¸ýÈæ¤ÇÂ¿¤¤³ä¹ç¤¬Claude¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë)¡¢²£¼´¤¬¤½¤Î½£¤ËÀê¤á¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼´ØÏ¢¤ª¤è¤Ó¿ô³Ø´ØÏ¢¿¦¼ï¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ä¿ô³Ø´ØÏ¢¤Î¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢Claude¤Î»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ClaudeÉáµÚÎ¨¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÎÍøÍÑÎ¨¾å¾º¤¬Â®¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¼¡Âè¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈAnthropic¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÊ£»¨¤µ¡×¡Ö¥¹¥¥ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÖAI»ÈÍÑ¤ÎÌÜÅª¡×¡ÖAI¤Î¼«Î§À¡×¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¡×¤È¤¤¤¦5¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëeconomic primitives¤È¤¤¤¦»ØÉ¸¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Claude¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¤â¹âÂ®²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»Â´¶ÈÄøÅÙ¤ÎÍý²òÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò´Þ¤à¥¿¥¹¥¯¤Ï9ÇÜ¡¢Âç³ØÂ´¶ÈÄøÅÙ¤ÎÍý²òÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò´Þ¤à¥¿¥¹¥¯¤Ï12ÇÜ¹âÂ®²½¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÏÈæ³ÓÅª¹â¤¤¿ÍÅª»ñËÜ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ç¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢½Ä¼´¤ÏClaude¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¹¥¯¤¬¤É¤ì¤Û¤É¹âÂ®²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢²£¼´¤Ï¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê½¢³ØÇ¯¿ô¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÀÖ¤¤ÅÀ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎClaude¤ò¡¢ÀÄ¤¤ÅÀ¤¬Claude API¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Û¤É¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ä¼´¤ÇClaude¤Ë¤è¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ®¸ùÎ¨¡¢²£¼´¤Ç¥¿¥¹¥¯¤ËÉ¬Í×¤Ê½¢³ØÇ¯¿ô¤òÉ½¤·¤¿¥°¥é¥Õ¤¬°Ê²¼¡£¹âÅÙ¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Û¤ÉÀ®¸ùÎ¨¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Anthropic¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¼å¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤³¤ì¤ÏClaude¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¤òÁê»¦¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÈ¯Å¸ÃÊ³¬¤Î°Û¤Ê¤ë¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Claude¤¬¿ë¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤Î¼ïÎà¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤¬¹â¤¤¹ñ¤Ç¤ÏClaude¤¬»Å»ö¤ä¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍÑÅÓ¤ÇÉÑÈË¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢GDP¤¬Äã¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¶µ°é²ÝÄø¤ÇClaude¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Äã½êÆÀ¹ñ¤Ç¤Ï¶µ°é¤ËÀê¤á¤ëAIÍøÍÑ¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆAI¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â½Ä¼´¤¬ÆÃÄêÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëClaude¤ÎÍøÍÑÎ¨¡¢²£¼´¤¬¹ñ¤´¤È¤ÎGDP¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£°ìÈÖº¸¤¬»Å»ö¤Ë¤ª¤±¤ëClaudeÍøÍÑ¡¢¿¿¤óÃæ¤¬¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëClaudeÍøÍÑ¡¢°ìÈÖ±¦¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëClaudeÍøÍÑ¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÎGDP¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍøÍÑÎ¨¤Ë´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4Ê¬¤Î1¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÇClaude¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¼ï¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÁ´ÂÎ¤Î36¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁí¹ç¤¹¤ë¤È¤½¤Î³ä¹ç¤Ï49¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖClaude¤Ç¥¿¥¹¥¯¤¬ÉÑÈË¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤ë¿¦¼ï¤Û¤ÉClaude¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ï¡¢½Ä¼´¤¬¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¤¬1Æü¤Ë¹Ô¤¦¥¿¥¹¥¯¤Î¤¦¤ÁClaude¤¬À®¸ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë³ä¹ç¡×¤ò¡¢²£¼´¤¬¡Ö¥¿¥¹¥¯¤¬¤É¤ÎÄøÅÙClaude¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«(¥¿¥¹¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸)¡×¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Claude¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤¿¦¼ï¤Û¤É¥¿¥¹¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖData Entry Keyers(¥Ç¡¼¥¿ÆþÎÏ)¡×¡ÖRadiologists(¥ì¥ó¥È¥²¥óµ»»Õ)¡×¤Ê¤É¤Î¿¦¼ï¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ®¸ùÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖPsychology Teachers, Postseconadary(¹â¹»¤Î¿´Íý¶µ»Õ)¡×¡ÖMicrobiologists(ÈùÀ¸Êª³Ø¼Ô)¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Î³ä¤Ë¥¿¥¹¥¯À®¸ùÎ¨¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Anthropic¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¥ì¥Ý¡¼¥È¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ëºÇ¤âÄ¾ÀÜÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ï¡¢AI¤¬À¤³¦¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔ¶Ñ°ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£AIÍøÍÑ¤ÏÆÃÄê¤Î¹ñ¤ä¿¦¼ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥¹¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Úµò¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿¦¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î±Æ¶Á¤Î¼õ¤±Êý¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£