¡Ú¥ë¥ÝÉ÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡¦½÷É÷¡Û¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë»þÂå¤¬Áá¤¹¤®¤¿¡Ä¡Ç90¡Á¡Ç00Ç¯Âå¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡È½÷É÷¡É¤ÎËöÏ©
Î®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤Î·ã¤·¤¤É÷Â¯¶È³¦¤Ç¡¢¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¹âÌÚ¿ðÊæ»á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ÷Â¯¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ë¡Ø¥ë¥ÝÉ÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡£¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ç¤â¡Ö¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥Ð¡¼¡×¡ÖJK¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·îËö¤Ë£±ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¤È¤·¤ÆÀ¶ÃÌ¼ÒPublico¤è¤ê´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£Á´10ÊÔ¤ÎÃæ¤«¤éËÜ»ïÌ¤·ÇºÜ¤Î¡Ö½÷É÷¡×¤ò°ìÉôÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
½÷É÷¤ÎÀè¶î¤±¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë
½÷É÷¡½¡½¤¤¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¼Ì¿¿¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½÷É÷Å¹¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤äÀÅª¤ÊËþÂ¤òµá¤á¤ë½÷À¤òÊç¤ê¡¢½÷À¤Ï¹¥¤ß¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÁª¤ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¿¿¡¦½÷À¤ËÉ÷Â¯¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«?¡¡¡Á½÷ÀÍÑÉ÷Â¯Å¹¤ÎÎ¢Êý¤ä¤Ã¤¿¤é¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤¿·ï¡Á¡Ù¡Ê¥ä¥Á¥Ê¥ÄÃø/¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¡¢½÷É÷¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
½÷É÷¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ï¡Ö±¢´Ö¡×¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¢´Ö¤Ï¹¾¸Í»þÂå¡¢¡Ö±¢´ÖÃã²°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃã²°¤¬°¶Àû¤¹¤ëÃË¾«¤Ç¤¢¤ê¡¢10¡Á20ºÐÁ°¸å¤ÎÃËÀ¤¬ÃËÀ¤òÁê¼ê¤ËÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë½÷À¤âÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë±¢´Ö¤Ï¡ÖÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Ê¤¤Ìò¼Ô¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡Ö±¢¤Î´Ö¡×¤¬¸ì¸»¤À¡£¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤ËÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿Á°È±¤ò¤Ä¤±¤¿¾¯Ç¯¤¬±é¤¸¤¿²ÎÉñ´ì¡Ö¼ã½°²ÎÉñ´ì¡×¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤¼ã½°²ÎÉñ´ì¤Î¼ã¼êÌò¼Ô¤¬Çä½Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¡£½÷É÷¤Î¤Ï¤·¤ê¤Ç¤¢¤ë±¢´Ö¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤Ê¤êÇÉ¸¯·¿¤Î¡Ö½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¡×¤Ø¤ÈÅ¾¤¸¤ë¡£
½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¾¦¶È²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤½¤Î£±¹æÅ¹¡Ø¥í¥Ã¥¡¼¡Ù¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡¢1982Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£¥Û¥¹¥È¤Ï½÷ÀµÒ¤¬ÂÔ¤Ä¼«Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ØÉë¤¡¢Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¹¤ë¡£Åö»þ¤ÎÁê¾ì¤Ï120Ê¬£²Ëü±ß¡£¤³¤Î¤³¤í½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¤ÏÅÔÆâ¤ËÌó140¸®¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï1965Ç¯¡¢Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÁ°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ø¥Ê¥¤¥ÈÅìµþ¡Ù¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤À¡£Á°¿È¤Ï1964Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿½÷ÀÀìÍÑ¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¤è¤ê¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á½÷ÀµÒ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¶ÈÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥¹¥È¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¥»¥Ã¥¯¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¹³°¤Ç½÷À¤È¥Û¥¹¥È¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¤Ï¼«Á³¡¢À¹Ô°Ù¤¬¼ç¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£2012Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢½ÐÄ¥¥Û¥¹¥È¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ëÈà»á¡×¤Ê¤ëÎø¿ÍÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¡Ö½÷ÀÍÑÉ÷Â¯¡×¤È·Ç¤²¤¿Å¹¤À¤±¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
1994Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØµÕ¥½¡¼¥×¡Ù
ºÙÀî¸îô¦¡¦±©ÅÄ»ÚÆâ³Õ¤¬Êø²õ¤·¡¢Â¼»³ÉÙ»ÔÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿1994Ç¯¡¢Åìµþ¡¦µÈ¸¶¤ËÆüËÜºÇ¸Å¤Î½÷É÷¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ù¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥½¡¼¥×¥é¥ó¥ÉÀìÌç»ï¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥®¥ã¥ë¾ðÊó»ï¡Ù¸µÈ¯¹Ô¿Í¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î¼ù¿å½Ù¡Ê¤¤¹¤¤¤·¤å¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¥¢¥ê¥¹¡Ù¤ÈÊ»±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È·Ð±Ä¼Ô¤Ï½÷À¡£¡Ø¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ù¤Ï¡ÈµÕ¥½¡¼¥×¡É¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
1994Ç¯12·î30Æü¹æ¤Î¡ØFRIDAY¡Ù¤Ë¡¢¤½¤ÎÆâ¾ð¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À·Ð±Ä¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò¸½ºß¡¢ºßÀÒ¼Ô¤Ï15Ì¾¡£Âç³ØÀ¸¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¼«±Ä¶È¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢Ç¯¤Ï20ºÐ¤«¤é33ºÐ¤Þ¤Ç¡£½÷À·Ð¸³°ì¿Í¤È¤¤¤¦¥¦¥Ö¤Ê¥³¤«¤é¥×¥í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ç¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹¥¤ß¤Î¥¿¥¤¥×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ó
¡ÒË¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¼¡Âè¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¤ªÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ó
¡ÖµÈ¸¶¤Î¥½¡¼¥×¤ÏÅö»þ¡¢¤¤¤Þ¤ÎÄ«¥¥ã¥Ð¡¦Ãë¥¥ã¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ëÅ¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ù¿å¤µ¤ó¡£Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¼ù¿å¤µ¤ó¤¬¡Ö£±Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤ËÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ½÷À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥½¡¼¥×¾î¤Ç¤âµÈ¸¶¤òÊâ¤¯¤Î¤ÏØß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
ÀÎ¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Þ¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¾ì½ê¤òÃçÇ·Ä®ÄÌ¤ê¤«¤éº¸±¦¤Ë±ä¤Ó¤ëÏÆÆ»¡¦³ÑÄ®¡Ê¤¹¤ß¤Á¤ç¤¦¡ËÄÌ¤ê¤Î°ì³Ñ¤òµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃó¼Ö¾ì¤À¡£
ÍøÍÑ¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¡ÖÅ¹ÊÞ·¿½÷É÷¡×
½÷É÷¤Î³«¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å10Ç¯°Ê¾å¤âµÏ¿¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤¬ÆÍÇ¡Âà¿Ø¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Ê¡ÅÄ¹¯É×Æâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¡Ç07Ç¯10·î¡¢Ê¡²¬¡¦Ãæ½§¤Ë½÷À¸þ¤±¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¡ØC.Club¡Ê¥·¡¼¥·¡¼¥¯¥é¥Ö¡Ë¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
Ãæ½§¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤É÷Â¯´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£Å¹¤ÏÃæ±û¤ËÂÔ¹ç¼¼¤¬¤¢¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤ËµÒ¼¼¤¬10¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÔ¹ç¼¼¤Ç¤Ï¡¢´Ê°×Åª¤Ê¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¡¢½Ð¶Ð¤¹¤ëÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¿ô¿Í¤¬´é¸«¤»¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎØÈÖ¤ÇÀÜµÒ¤·¡¢½÷À¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤òÁª¤ÓµÒ¼¼¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö¡£·Ð±Ä¼Ô¤ÏÃæ½§¤ÎÉ÷Â¯¶È¼Ô¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Å¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾ì½ê¤ÏÃæ½§¤ÎÉ÷Â¯³¹¤Î°ì³Ñ¡¢É÷Â¯Å¹¤À¤é¤±¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ëºÇ¾å³¬¡Ê£¶³¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¡¼¥·¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É²Ú¡¹¤·¤¯³«Å¹¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¯¥¤¡¼¥óÆ±ÍÍ¡¢±Ä¶È´ü´Ö¤Ï¤ï¤º¤«£¹¥õ·î¤À¡£½÷ÀµÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤â½¸¤Þ¤é¤º¡¢¤º¤Ã¤È³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥·¡¼¥·¡¼¥¯¥é¥Ö°Ê³°¤ÎÆ±¥Ó¥ë¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃËÀ¸þ¤±É÷Â¯Å¹¤Ç¡¢¥Ç¥ê¤Ø¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö½÷À¤¬Í·¤Ó¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÃæ½§¤ÎÉ÷Â¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±½ê¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¿Íµ¤ÃÔ½÷·ÏÉ÷Â¯Å¹¡Ø¥Á¥ã¥Ú¥ë¥³¥³¡Ù¤¬±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÊ¿À®½é´ü¤«¤éÃæ´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿½÷É÷¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Å¹ÊÞ·¿¤Ç½÷ÀÍøÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿½÷É÷¤Ï¡¢¿·µ¬³«¶È¼Ô¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¥·¡¼¥·¡¼¥¯¥é¥ÖÃÂÀ¸¤«¤é¤µ¤é¤Ë10Ç¯¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½÷É÷¤¬ÂçÎÌÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ç10Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î½÷É÷¥Ö¡¼¥à¤È½÷É÷¤¬ÆÍ¤Åö¤¿¤Ã¤¿¡ÈÊÉ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ë¥ÝÉ÷Â¯¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê¹âÌÚ¿ðÊæ¡¦Ãø¡¿À¶ÃÌ¼ÒPublico¡Ë(https://amzn.to/45FOP7i)