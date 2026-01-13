高市総理が今月23日、通常国会の冒頭で衆議院を解散するとの見方が急浮上しています。この急展開に永田町も揺れています。

【グラフ・データで見る】内閣支持率の推移（JNN世論調査）

早期の解散総選挙？急浮上

公明党 斉藤鉄夫代表（11日）

「正直びっくりした」

日本保守党 百田尚樹代表（11日）

「選挙やりすぎやろ」

れいわ新選組 櫛渕万里共同代表（11日）

「なぜ急に高市総理が解散するということを考えられたのか。大変身勝手だと」

突如として浮上した、通常国会冒頭での衆議院解散論。あまりに急な展開に、永田町には衝撃と焦りの声が渦巻いています。

12日早速、立憲民主党と公明党の党首が都内のホテルで会談。次の衆議院選挙に向け、高いレベルでの連携の在り方を検討する方針で一致したということです。

立憲民主党・野田佳彦代表

「一番親和性のある政治勢力だと思うので、自民党に、ごして戦っていける政治勢力を作っていきたい」

3日ぶりに姿…高市総理は地元へ

3日ぶりに報道陣の前に姿を見せた高市総理。羽田空港から向かった先は…

高市総理の地元で、13日、日韓首脳会談が行われる奈良。総理就任後、初めての訪問です。沿道に向かって手を振る姿もみられました。

1月10日(土)・11日(日)にJNNは電話世論調査を行いました。

＜対象：全国18歳以上2653人 方法：RDD方式（固定・携帯） 有効回答：1015人（38.3％）＞

【内閣支持率】

支持：78.1％（＋2.3）

不支持：18.6％（−2.1）

高市内閣を「支持できる」という人は、12月の調査より2.3ポイント上昇し、78.1％でした。

奈良市内の土産物店では、まんじゅうやアクリルスタンドなど高市総理の関連グッズがずらりと並んでいます。

お客さん

「アクリルスタンド、アイドル歌手みたい」

こちらのまんじゅうは、総理就任から3か月間で、約5200個を販売しました。

なら和み館 西田唯さん

「まさかこんなに売れるとは思っていなかったので、追われる一方と、それと同時に総理の人気を毎日毎日痛感している」

12日午後、参院選の応援演説中に銃撃され亡くなった、安倍元総理の慰霊碑を訪れた高市総理。「政治の師」と仰ぐ安倍氏の慰霊碑を前に何を思ったのでしょうか？

「経済後回し解散」野党から批判

高市総理（12月17日）

「目の前でやらなきゃいけないことが山ほど控えておりますので、解散については考えている暇がございません」

総理就任後、2025年末まで「解散について考える暇はない」と繰り返してきました。

国民民主党とは、物価高対策などをめぐり、“来年度予算を年度内に成立させる”とする合意文書を交わしていました。

しかし…

国民民主党 玉木雄一郎代表のXより

「国民民主党が協力すれば年度内に通せるのに、なぜやらずに解散総選挙に走るのか。高市総理は経済最優先と言っていたのに話が違うと感じている国民も多いと思います」

高市政権との連携強化が注目されていた玉木代表も「経済後回し解散」と批判しています。

他の野党からは…

共産党 田村智子委員長（11日）

「予算案を見ても物価高から暮らしを守るという政策がほとんどない。高市政権の正体を暴き、この高い支持率がまさに国民の要求との大きな矛盾だよと」

参政党 神谷宗幣代表（11日）

「高市さんがやりたい政策、それからうちがやってほしい政策が、自民党の中でしっかり支持されてるかというと、そうではないと思う。むしろ高市総理がやりたい政策を実現するためには、参政党が飛躍した方がいいと我々考えている」

一方、連立を組む日本維新の会の吉村代表は、高市総理の変化に気づいていました。

日本維新の会 吉村洋文代表

「（高市総理は）それまでは解散であったり、そういったことについて全く感じることもなかった。私も近くで話していても、本当にそれを感じることはありませんでしたが、政府与党連絡会議の後、話の中身はここでは言わないが、話をした時に、選挙つまりこれは解散ですよね。遠くないなと」

「解散」より「物価高」…街の声

解散をめぐり、高市総理は周囲に対し…

高市総理

「まずは今週おこなう韓国とイタリアの首脳会談に集中する」

街の人はどう受け止めているのでしょうか？

50人以上の行列ができたスーパーマーケット。客のお目当ては鶏肉100グラム39円のタイムセールです。

70代

「特価品で良い。消費者としても助かる。だからすごい列だったでしょ」

家計を直撃する物価高。少しでも出費を抑えようと、安売りを狙う日々が続いています。

60代

「今みんな高いですから、こんな値段で買えるところないので。頑張ってきました、自転車で」

60代

「物価を安くしてもらえればありがたいなと思うが。人気があるうちに解散して、自民党だけで政局を変えられるようにした方がいい」

40代

「また税金使うんやという感じ。国民の生活的には今（解散）せんでもいいんじゃない？と」

20代

「目の前のことやってほしいなというのが正直なところ。解散よりかは物価高に目を向けていただけるとありがたい」

小川彩佳キャスター：

選挙が続いてきましたから、「まずは目の前のことじっくり向き合ってほしい」という街の声もありました。

最新のJNNの世論調査では、高市内閣の支持率は78.1%と依然高いですよね。この高水準のうちに解散したいという思いがあるのでしょうか。もし総選挙となるにしても、一体大義はどこにあるのでしょうか。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

高市さんは今まで「物価高対策が最優先」と言っていますが、ここで解散になれば、予算の成立が遅れ、物価高対策も当然遅れることになります。

つまり、物価高対策よりも自民党の勢力を回復する党利党略なんだと言われても仕方がないと思います。

高市総理は国民民主党の玉木代表と、今年度の予算について「年度内の早期に成立させる」という合意書を交わしています。つまり、3月の早い段階で成立させるという文書で合意してるわけです。

これが解散により実現できなくなることは明らかなので、国民民主党との信頼関係もここで傷つくことになってしまいます。

藤森祥平キャスター：

高市総理は、元々12月の臨時国会が終わったときには「解散について考える暇はない」と言っていましたが、実は考えていたのか、それともその後、急に考え方を変えたのか。これはどちらなのでしょうか。

星浩さん：

そこはなかなか難しい判断ですが、私の見立てでは、おそらく12月の半ばぐらいまでは、1月23日に国会を召集し、淡々と予算審議をして3月末までに予算を通す。解散についてはその後のタイミングを狙うというスタンスだったと思います。

おそらく12月の中旬から1月の上旬にかけて、高市さんの頭の中で何らかの心変わりがあり、「ここは早期解散に打って出た方がいい」と決断したんだと思います。

藤森キャスター：

9日に“衆院解散検討”の報道が出ましたが、13日・14日は韓国・李在明大統領の来日、15日・16日はイタリア・メローニ首相の来日と外交日程がありますから、高市総理が喋る機会がなかなかないかもしれませんね。

小川キャスター：

なぜこのタイミングで解散なのでしょうか。

“解散検討”高市総理の思惑は？

星浩さん：

大きく言うと、解散の理由は二つあると思います。

一つは、内閣支持率が高いので、支持率が高いうちに解散すれば自民党に勝機があるのではないかということ。

もう一つは、国会で行われる衆議院の予算委員会というのは立憲民主党の枝野氏が委員長で差配していますので、非常に厳しい追及が予想されます。

例えば、▼高市総理の“台湾有事発言”など日中問題、▼自民党議員が過去に旧統一教会に関与（一部報道）、今まで出ていない事実が明らかに。これはどうも韓国側で統一教会内の文書が出て、それに自民党議員の関与が出ていると。それから▼維新議員の「国保逃れ」など、予算委員会（での追及に高市政権が）持たないという判断で予算委員会に入る前に早期解散に打って出ようという判断が働いたとみられます。

小川キャスター：

野党からは批判が相次いでいますが、この解散について与党内では根回しは進められていたのでしょうか。

星浩さん：

今回の特徴は、麻生副総裁や鈴木幹事長には報道前に伝えず、維新の吉村代表には報道前日に解散を示唆していたということです。

自民党の中で、高市総理が麻生副総裁から距離を置き始めたのではないかという点からすると、自民党の中での力関係が変わってくるという可能性もありますね。

藤森キャスター：

そんな大事なことを副総裁や幹事長に言わずに、他党の連立パートナーには言うなんてことはあるのでしょうか。

星浩さん：

今までのケースではほとんど考えられません。むしろ幹事長が主導して解散を仕切ったというケースは、小沢一郎氏や金丸信氏の時代にありましたが、今回は幹事長・副総裁が蚊帳の外だったというのも、非常に異例中の異例です。

藤森キャスター：

今後の党運営にも大きく影響するのではないかと思いますが、想定される選挙の日程を見ていきましょう。

▼1月27日公示・2月8日投開票、▼2月3日に公示・2月15日に投開票という二つの日程が想定されます。

星浩さん：

これからの政府側の判断になると思います。予算成立になるべく影響を与えたくないとなれば早期解散となり8日投開票、そうは言っても準備が必要だとなれば15日投開票ということになると思います。

小川キャスター：

星さんの見立てでは、衆院解散するのでしょうか。

星浩さん：

解散を高市総理は事実上容認しており、ここで見送れば高市総理のリーダーシップに疑問符がつくことになるので、ここは踏み切らざるを得ないという局面に入っていると思います。

高市総理は数日間、この問題について全く言及していませんから、どこかの段階できちんと説明して欲しいと思います。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

政治記者歴30年 福島県出身