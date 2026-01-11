JR東海リテイリング・プラスは、「シュプール号」の運行開始40周年を記念し、オリジナルグッズを発売する。

あの頃、真冬のホームに立てば、白い息の向こうに現れる冬の風物詩といえば「シュプール号」だった。肩にスキー板を担いだ旅人たち、仲間同士で笑い合うグループ、これから広がる白銀の世界を思い描いて胸を弾ませる表情・・・。シュプール号が発車するホームにはいつも、雪山へ向かう高揚感が満ちていた。シュプール号とともに過ごした、あの日の冷たい空気、旅立ちのざわめき、友人たちの笑顔ーそのすべてがそっと蘇るようなコレクションを、ぜひ手元で楽しんでほしいという。





シュプール号は、第3次スキーブームとなっていた1986年1月から当時の国鉄が運行を開始した冬季限定の臨時列車。スキー客向けに、主に首都圏・中京圏・関西圏と信越エリアなどのスキー場とを結んだ。1987年にはゲレンデを舞台にした映画も公開されたことで、スキーブームがより一層盛り上がり、多くのシュプール号が運行されることとなった。基本的に急行列車として運行されながらも多くは特急用車両が充当され、中にはジョイフルトレインや寝台車両も充当された列車も運行された。1992年にはピークを迎え、「冬の風物詩」として毎年運行されてきたが、2005年度にその歴史に幕を下ろした（一部のイベント列車を除く）。同社が運営する鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」では、「シュプールユーロ赤倉・志賀」の実物ヘッドマークを展示している。来店の際はぜひ見てほしいという。

［小売価格］

シュプール号 トレーディングアクリルキーホルダー

1個：660円

BOX販売：7920円

※同商品は中身が見えない商品（ブラインド商品）

※BOX販売は、全12種類が揃うコンプリート仕様

※オンラインショップではBOX販売のみとなる

シュプール号 クリアファイル：440円

シュプール号 タオルハンカチ：770円

シュプール号 マフラータオル：2200円

（すべて税込）

JR東海リテイリング・プラス＝https://www.jr-plus.co.jp