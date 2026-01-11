身体や顔の部位でコンプレックスを持つ人は多いのではないでしょうか。原案・パチ美さん、漫画・金子べらさんの作品『女の人生に整形って必要ですか？』は、主人公が勤めるクリニックを訪れる患者の心境を描いた作品です。



同エピソードの主役・宮舘唯は、中学時代に「マスクした方がかわいいね」と友人に言われました。唯は「その鼻マスクで隠したほうがいいよ」と言われたように感じ、それ以来ずっと人の視線が怖いと感じ続けています。



SNSで親しい人からカフェへ誘われたものの、唯は鼻を晒すことへの恐怖から断ってしまいました。唯は、近くに人が来たら思わずマスクをしてしまいます。「こんなに肩身が狭い思いをするなら整形した方がいいのでは」と思いクリニックに行くことにしました。



ほかのクリニックでは色々勧められ困っていた唯は、主人公が勤める『東京インペリアル美容クリニック』へと訪れました。唯は、団子鼻や鼻の穴が正面から見えることが気になると医師に打ち明けます。検査や撮影の結果、医師から「鼻先の脂肪を吸って、少し鼻中隔（鼻を分け隔てる部分）を延長するといい」と説明を受けました。



医師の「足りないはあってもやりすぎないようにします」との言葉に、唯は「ここなら変なことにはならなさそう」と安心し整形に臨むことにしました。



後日、SNSの友人とカフェで出会います。整形を終えた唯は、鼻を隠すことなく屈託のない笑顔をみせるのでした。



読者からは「自分も同じようなこと言われたことがある」など共感の声があがっています。そこで、同作を描いた金子べらさんに話を聞きました。



作品は整形を推奨するものではない

―物語を描くに当たって気をつけている部分はありますか



中立視点を心がけています。注釈にもありますが整形を推奨するものでも否定するものでもない漫画なので。話によってはどちらかに偏っているものもありますが、全体を通してはフラットになるように気をつけているつもりです。



―美容整形を扱う作品として、読者がどのようなことを感じ取ってくれたらうれしいですか



同じ悩みを持っていなくても、見た目について他人に言及されること、することによってコンプレックスが生まれる経緯を共感したり想像してもらえたら嬉しいです。



―作品についてお願いします



「くじらバンチ」というアプリが出ました。こちらの連載も10話程度無料で読めるのでぜひよろしくお願いします。あとXとthreadsをよく更新しているのでフォロー等よろしくお願いします。



（海川 まこと／漫画収集家）