【 SKE48・中坂美祐 】 活動自粛を発表 マネージャーを「懲戒処分」 「中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われ」「不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていた」
人気アイドルグループ「SKE48」が公式サイトを更新。
中坂美祐さんに関して「当面の間活動を自粛」することが公表されました。
また、「マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚」したこと、「不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていた」として、当該スタッフを「社内規程に基づき懲戒処分」したことを公表しました。
公式サイトでは「Team E 中坂美祐に関しまして、ご報告を申し上げます。」「この度、マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたました。」と、投稿。
続けて「そして、これらの連絡におきましては誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていたことも当該スタッフならびに本人への聞き取りにより、事実関係を確認いたしております。」と、記しました。
そして「本件状況を受けまして、当該スタッフは社内規程に基づき懲戒処分といたしました。また、中坂美祐につきましても協議の結果、本日（1月8日）より当面の間活動を自粛することといたしました。」と、報告しました。
公式サイトでは「弊社ではファンの皆様ならびに関係者各位の皆様の信頼を著しく損ねる事態を招きましたことを大変重く受け止めており、平素よりSKE48ならびに弊社を支えていただく皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことにつきまして、心より深くお詫び申し上げます。」と、謝罪。
続けて「弊社といたしましては本件を厳正に対処するとともに、再発防止に向けまして、関係するスタッフの教育の徹底をはじめ、管理体制の抜本的な見直しならびに、報告・連絡・相談体制の整備を速やかに推し進めることで、何よりも“メンバーが安心して活動できる環境”の再構築に努めてまいります。」「今後の活動につきましては、決まり次第、改めてご報告いたします。」と、しています。
【 中坂美祐さん プロフィール 】
ニックネーム：なかちゃん
9期生：2018年12月9日加入
生年月日：2005年06月11日
血液型：O型
出身地：愛知県
身長：159 cm
キャッチフレーズ：
私を(me)あなたは(you)好きになるー(みゆー)
SKE48にやって来た元気娘！
メンバーカラー：オレンジ・緑
趣味：スポーツ観戦、ものを集めること、地下鉄に乗ること
特技：サッカー、名古屋市営地下鉄の駅名全部言えること！
将来の夢：SKE48でドームに立つこと
好きな食べ物：ネギトロ丼、唐揚げ、アイスクリーム
好きな言葉：人生は楽しんだ者勝ち
一言メッセージ：
SKE48でたくさんの景色を見られるように、SKE48にとって大きな存在になれるように全力で頑張ります！
みんな一生中坂推し♡！！
ずっとずっとよろしくお願いします！
【担当：芸能情報ステーション】