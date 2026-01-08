¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥Û¥ó¥À¤È·èÊÌ¡©¡¡2027Ç¯¥Ï¡¼¥¹Æþ¤êÉâ¾å¤â¡ÖÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ë¡×¡á±ÑÊóÆ»
¡¡Íèµ¨£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÍèµ¨¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¥Ï¡¼¥¹Æþ¤ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È±Ñ»æ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£²£°£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£±¡¡£Ï£Ö£Å£Ò£Ó£Ô£Å£Å£Ò¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¤È¥Ï¡¼¥¹Æþ¤ê¤¬¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¡×¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤³¤Î¸«²ò¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ï¡¼¥¹ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¾®¾¾ÎéÍº»á¤Ï¡ÖÈà¡Ê³ÑÅÄ¡Ë¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤Ï²æ¡¹¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤â¡¢¾ÍèÅª¤Ê³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±»æ¤Ï³ÑÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¾ãÊÉ¤¬°ì¤Ä¤¢¤ë¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Û¥ó¥À¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë³ÑÅÄ¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢»ñ¶â±ç½õ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ï¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥È¥è¥¿¤Èµ»½ÑÄó·È¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£³ÑÅÄ¤¬¥È¥è¥¿»Ù±ç¤Î¥Ï¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤È¤Î´Ø·¸¤òÀä¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍèµ¨¥·¡¼¥È¤ò¼º¤Ã¤¿ºÝ¡¢ºÆ¤Ó£Æ£±¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÎÏ¶¯¤¯ÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨Ãæ¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬º£Ç¯¤«¤éµ»½Ñ»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÆþ¤ê¤â¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤ÏÂç¤¤Ê¸å¤í½â¤À¤Ã¤¿¥Û¥ó¥À¤È·èÊÌ¤·¡¢¥Ï¡¼¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£