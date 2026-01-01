3日午前7時が交渉期限

いよいよ決着の時が迫っている。西武からポスティングシステムでの移籍を目指している今井達也投手の交渉期限は、2026年1月2日の米東部時間午後5時（日本時間3日午前7時）まで。残り2日、ここまでの状況を整理しよう。

2016年ドラフト1位で作新学院高から入団した今井は、2018年に1軍デビューして5勝を挙げた。2023年からは3年連続で2桁勝利をマーク。2024年には最多奪三振のタイトルを獲得し、今季は24試合で10勝5敗、防御率1.92、178奪三振。6月17日DeNA戦（横浜）では球団新記録の17奪三振を記録した。NPB通算159試合で58勝45敗、防御率3.15、907奪三振。27歳と最高のタイミングで市場に出た。

米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」はFA選手ランキングを発表しており、今井は全体7位に選出された。予想契約は6年1億5000万ドル（約235億円）。移籍先にはドジャース、ヤンキース、メッツ、カブス、パドレス、レッドソックスなど、強豪球団が挙げられていた。実際、ウインターミーティングで取材に応じた代理人スコット・ボラス氏は「複数球団が関心を寄せている」とも話していた。

2023年12月に大谷翔平投手がドジャースに移籍して以降、山本由伸投手、佐々木朗希投手と大物日本人が続々加入。一方で今井は日本のテレビ番組に出演した際に「ドジャースを倒したい」と発言したことが日米で大きな話題を呼んだ。ドジャースのチーム事情を鑑みても、ただでさえ溢れている先発枠がさらに膨らむことになり、誰かしらを放出しない限りはフィットするか微妙なところか。

その点、同地区のパドレスは合致する可能性はある。早い段階から今井に熱視線を送っており、昨年12月に行われたウインターミーティングでは、AJ・プレラーGMが今井の「代理人と会話を続けていく」とした。以降の進展は不透明だが、FAになっていたマイケル・キング投手を毎年オプトアウト可能な3年契約で引き留めた。また、ダルビッシュ有投手が2026年シーズン全休の見込みとあり、先発の補強は課題でもある。

一方でヤンキースに関しては“静観”の展開だ。ポスティング申請後は盛んに今井に関する報道が出ていたものの、昨年12月24日（同25日）に「ニューヨーク・ポスト」は「ヤンキースの静かなオフは続く 剛腕のタツヤ・イマイの獲得から撤退か」として報道。また、メッツも接触しているとされたが、以降の続報はない。

このオフは今井以外にも村上宗隆内野手、岡本和真内野手、高橋光成投手がポスティングでのメジャー移籍を目指した。村上は事前予想よりも低い2年3400万ドル（約53億3000万円）でホワイトソックスに期限直前に合意した。短期契約にして評価を高め、2年後のFA市場を目指す形になる。果たして今井は、どの球団へ移籍するだろうか。（Full-Count編集部）