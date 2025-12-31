¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡ÙÅö¤»¤óÈÖ¹æ·èÄê 1ÅùÁ°¸å¾Þ¤Ï10²¯±ß¡¡º£Ç¯¤Ï2Åù¤â1²¯±ß¡Ú1Åù¡Á7Åù¤ÎÁ´·ë²Ì·ÇºÜ¡Û
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡Ù¡ÊÂè1082²óÁ´¹ñ¼«¼£Êõ¤¯¤¸¡Ë¡¢¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡Ù¡ÊÂè1083²óÁ´¹ñ¼«¼£Êõ¤¯¤¸¡Ë¤ÎÃê¤»¤ó²ñ¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö¤»¤óÈÖ¹æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¡ª¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÙÅö¤»¤ó·ë²Ì
¡¡1Åù¾Þ¶â¤¬7²¯±ß¡£1Åù¤ÎÁ°¸å¾Þ¤¬³Æ1²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¤È¤Ê¤ë¡£»ÙÊ§´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î8Æü¤«¤é2027Ç¯1·î7Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡Ù¤Ï¡¢1Åù7²¯±ß¤¬23ËÜ¡¢Á°¸å¾Þ1²¯5000Ëü±ß¤¬46ËÜ¡¢2Åù1²¯±ß¤¬23ËÜ¡¢3Åù1000Ëü±ß¤¬92ËÜ¡¢4Åù100Ëü±ß¤¬920ËÜ¡£¡ØÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1Åù3000Ëü±ß¤¬150ËÜ¡¢1ÅùÁ°¸å¾Þ1000Ëü±ß¤¬300ËÜ¡¢2Åù100Ëü±ß¤¬150ËÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö¤»¤óÈÖ¹æ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸
¡Ú1Åù¡¡7²¯±ß¡Û22ÁÈ146504
¡ÚÁ°¸å¾Þ¡¡1²¯5000Ëü±ß¡Û1Åù¤ÎÁ°¸å¤ÎÈÖ¹æ
¡ÚÁÈ°ã¤¤¾Þ¡¡10Ëü±ß¡Û1Åù¤ÎÁÈ°ã¤¤¤ÎÆ±ÈÖ¹æ
¡Ú2Åù¡¡1²¯±ß¡Û43ÁÈ127948
¡Ú3Åù¡¡1000Ëü±ß¡Û117ÁÈ172316¡¿12ÁÈ102159¡¿116ÁÈ148147¡¿171ÁÈ174097
¡Ú4Åù¡¡100Ëü±ß¡ÛÁÈ²¼1¥±¥¿7ÁÈ114925¡¿ÁÈ²¼1¥±¥¿2ÁÈ182568
¡Ú5Åù¡¡1Ëü±ß¡Û²¼3¥±¥¿345¡¿819¡¿350
¡Ú6Åù¡¡3000±ß¡Û²¼2¥±¥¿02
¡Ú7Åù¡¡300±ß¡Û²¼1¥±¥¿0
¡þÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ß¥Ë
¡Ú1Åù¡¡3000Ëü±ß¡ÛÁÈ²¼1¥±¥¿1ÁÈ114597
¡ÚÁ°¸å¾Þ¡¡1000Ëü±ß¡Û1Åù¤ÎÁ°¸å¤ÎÈÖ¹æ
¡Ú2Åù¡¡100Ëü±ß¡ÛÁÈ²¼1¥±¥¿2ÁÈ150935
¡Ú3Åù¡¡3Ëü±ß¡Û²¼4¥±¥¿1012¡¿1863¡¿4885
¡Ú4Åù¡¡1Ëü±ß¡Û²¼3¥±¥¿015¡¿850¡¿860
¡Ú5Åù¡¡3000±ß¡Û²¼2¥±¥¿96
¡Ú6Åù¡¡300±ß¡Û²¼1¥±¥¿3
