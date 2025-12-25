小さなかごに入っていた数カ月前の猫ちゃん…あれから数ヵ月たつと…。猫ちゃんの可愛い行動が反響を呼んでいます。話題の投稿は9000件以上の「いいね！」を獲得し「電車の中で、1人ふふっと声出して笑ってしまった」「ぎゅうぎゅうなのに「はぁ？何が？」の顔可愛い」「大丈夫なのっ！！って言ってそうね」とのコメントが寄せられていました。

【写真：小さなカゴに入る子猫→『数か月後』、同じカゴに入った結果…成長ビフォーアフターに爆笑】

みちみちの猫ちゃん

Threadsアカウント「うちのネコたち」に投稿されたのは、成長してもお気に入りのカゴに入る猫ちゃんの姿。まだ、体が小さかった頃、体重測定のためにカゴを使っていたのだそう。その頃から数カ月たち、体の大きさも大人の猫に近づいてきたそうです。

お気に入りのかごに入った猫ちゃんは「ジャストフィット」の状態だったのだそう。飼い主さんは「もう無理じゃない？」と思うのに対し、猫ちゃんは「全然余裕だけど」と言っているような表情をしていました。この狭さが心地良いのかもしれませんね。さらに成長した猫ちゃんが、このカゴでどうなってしまうのか、今後の報告が気になります！

「まだまだ！」の声が続出

かごに入った猫ちゃんを見たThreadsユーザーたちからは「まだだっ！まだいける！」「猫は液体なのでまだ平気です」「余裕は、ないけど大丈夫だよね！猫だものね！」などの声が寄せられていました。

Threadsアカウント「うちのネコたち」では、2匹のきょうだい猫ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「うちのネコたち」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。