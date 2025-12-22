忘年会や仕事納めなど、何かと慌ただしい日々を過ごしている人は多いのではないでしょうか。中でも、「新しい年を気持ちよく迎えたい」と思うなら、髪のメンテナンスは欠かせません。ツヤ感や潤いのある髪は、それだけで気分を上げてくれるもの。そこで今回は、美容師の津田恵さんに、年末におすすめのヘアメニューや、自宅でできるケア方法を聞きました。

【えっ！】プロ直伝！ 年末の美容室で受けるべきヘアメンテメニューがコレです！

冬は髪も乾燥 「サロントリートメント」はおすすめ

Q. 新年を気持ちよく迎えるために、年末に受けておくと良いイチオシのヘアメンテナンスはなんですか？

津田さん「髪を見て“キレイになった！”と気持ちが上がるには、ツヤ感や潤い感が重要だと思います。髪をキレイにして年始を迎えたいなら、ヘアカラーやトリートメント、ヘッドスパがオススメです。

ヘアカラーは髪がダメージを受けてしまうイメージがあるかもしれません。でも最近のカラー剤はとても優秀で、カラーをすることで髪のツヤだけでなく、ハリやコシまで出せるものもあります。髪色が変わると気分も一新するので、髪を切らずに新年に向けてイメチェンするならヘアカラーはぴったりです。

さらに髪をツヤツヤにするなら、サロントリートメントを受けてほしいです。冬は肌だけでなく髪も乾燥するので、髪の保湿ケアのためにもトリートメントは欠かせません。家庭でのトリートメントも大切ですが、美容室で受けられるトリートメントは家庭用よりも保湿力や髪の補修力が高いので、手触りや見た目のツヤ感までしっかり効果が感じられて満足感も高いと思います。

また、頭皮の汚れを除去するヘッドスパも、年末におすすめのメニューです。美容室によって内容は変わりますが、ヘッドスパでは基本的に頭皮のクレンジングやマッサージ、保湿を行います。毛穴に残った皮脂汚れなどを除去し、マッサージによって血行をよくすると、頭皮環境が整って髪にハリ、ツヤが取り戻せますし、冬の乾燥による頭皮のかゆみやフケも防げます。頭皮の血行がよくなると、頭からつながる首や肩のコリも緩和されるので、リラックス効果も期待大。一年の疲れも汚れもすっきり洗い流して、新年を迎えられると思います」

Q. 年末で美容室が混んでいて予約がとれない……というときに、年始までに自宅でしておくといいヘアケアはありますか？

津田さん「週に1回でもいいので、いつもよりトリートメントを念入りに行いましょう。髪の乾燥は、放っておくと切れ毛や枝毛を引き起こす上、髪の広がりやツヤの低下など見た目の印象を悪くしてしまいます。

自宅でトリートメントをする時は、毛先中心にトリートメントをつけたら、コームで髪をすいて全体に行き渡らせます。上からラップやタオルを巻いて、しばらく湯船につかるのもトリートメント効果がアップするのでおすすめです。また、髪を乾かす前には、アウトバストリートメントを必ず使い、髪の潤いが逃げないようにしてください。

自分で前髪を切ったりするのは、失敗して悲しい気持ちで年始を迎えることになるかもしれないので、美容師としては何とか美容室に駆け込んでいただきたいです（笑）」

Q. 忙しい年末でも短時間でできて印象が変わる、美容室でのおすすめメニューはありますか？

津田さん「年末年始に向けてガラッと印象を変えたいけれど、パーマやカラーの時間がとれない場合は、短時間で印象を変えられる“前髪カット”がおすすめです。

顔まわりのヘアスタイルが変わると、人の印象は大きく変わります。前髪が長めなら大人っぽい印象になりますし、短めにすると若々しくキュートな印象になります。また前髪の幅や厚み、サイドとのつながりに変化をつけるだけでも、今っぽさや自分らしさを出すことができるので、手軽に印象チェンジしたいときにはぜひ前髪カットをオーダーしてみてください」