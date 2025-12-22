ファミリーマート（東京都港区）が、年末年始キャンペーンアンバサダーを務める俳優の松平健さん扮（ふん）する「マツケン」のブロマイドやステッカー全6種類を店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で12月22日から発売中。さらに、同月26日に、マツケンとサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボしたグッズが発売される上、「ファミマオンライン」で、マツケンがデザインされたアクリルスタンドなどの予約受付が同日午前10時にスタートします。

【画像】「めっちゃギャル！」 これが“マツケン×キティ”コラボの商品です！

「平成ギャル」テーマのグッズも

「ファミマプリント」では、若者の間で流行している「証明写真ガイドライン」をマツケンのさまざまな表情で再現したデザインや、年賀状にも使える「マツケンタウロス」などのオリジナルデザインをブロマイドかステッカーで印刷することができます。発売期間は同月31日午後11時59分までで、価格はL判が300円（以下、税込み）。2L判が400円です。

菓子などの対象商品を2個同時購入すると、「サンバ」「ビバ」「オレ！」など、メッセージ付きの「踊るマツケンハンコ」（全3種）か、「マツケンサンバII」の歌詞にちなんだ「フジサンバ」「踊り明かしタイ」「カルにゃバル」をモチーフにした「踊るお年賀タオル」（全3種）が1個もらえるキャンペーンも実施。同キャンペーンは2026年1月12日までです。

マツケンとハローキティのコラボグッズは、人気再燃中の「平成ギャル」をテーマにした「マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー」（全3種、各976円）が登場。ラメ入りのキラキラアクリルキーホルダーと平成時代に大流行した「しっぽ風チャーム」がセットで、バッグやポーチを豪華に彩ることができます。さらに、マツケンとハローキティを施した4枚1組のステッカーセット（全1種、854円）も。両商品ともになくなり次第、終了。

「ファミマオンライン」で販売されるマツケンのアクリルスタンドは「ビバ！サンバ！Ver.」と「オレ！Ver.」の2種。「回るマツケン台座」が付いた「2種セット」もラインアップされています。サイズは「ビバ！サンバ！Ver.」が、高さ約14センチ、幅約4.5センチ、「オレ！Ver.」が、高さ約14センチ、幅約9センチ。価格はともに2200円で、2種セットが4950円。

おなじみのポーズやレアな表情が楽しめる「証明写真風缶バッジセット」、ミラーボール風のアクリルスライドミラーが付いた「マツケンオーロラトートバッグ」も販売。「証明写真風缶バッジセット」は缶バッジが6個入りで3300円、トートバッグのサイズは高さ約41センチ、横約29センチ、マチ10センチで4400円です。オンライン限定グッズの販売は1月31日午後11時59分までです。