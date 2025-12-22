文部科学省が、高校の数学で必修科目の「数学Ｉ」に、ＡＩ（人工知能）やデータサイエンスなどデジタル社会に必要な基礎的理論を学ぶ単元の新設を検討していることがわかった。

現在は主に理系志望の生徒が取る選択科目で扱っている内容で、必修化により文系の生徒が理系の素養を身につける機会を増やす。

３２年度適用目指し 文科省案を提示へ

次期学習指導要領について議論している中央教育審議会作業部会に２２日、文科省案として提示する。文科省は数学Ｉの単元拡充と同時に、選択科目も再編する考え。中教審は文科省案も踏まえて、２０２６年度中に文科相に答申。高校の次期指導要領が始まる３２年度から適用される見通しだ。

高校の数学は現在、Ｉ・２・３とＡ・Ｂ・Ｃの６科目に分かれている。このうち必修は、主に１年次で学ぶ数学Ｉ（授業は週３コマ）のみ。ＡＩの仕組みなどを理解するのに役立つ内容は五つの選択科目に分散しており、これらを学ぶのは大学で理系を志望する生徒が大半だった。

文系志望の生徒も履修する必修科目の数学Ｉに新設を検討しているのは、ＡＩ技術の基礎となっている理論などを学ぶ二つの単元だ。「社会を読み解く数学（仮称）」では、選択科目の数学Ｃで扱ってきた「行列」や「ベクトル」などＡＩに関わる要点を抜き出して指導。「数学ガイダンス（同）」では高校の数学で学ぶ内容が実社会でどのように役立っているのかを教え、数学への関心を高める。

単元が増えることで、数学Ｉの指導内容が過多とならないよう、今後、対応策を検討する。大学入学共通テストなど、大学入試にどう反映させるかについても詰める。

文科省はまた、選択科目のうち、数学Ａ・Ｂ・Ｃの３科目を統合・再編することも想定している。そのうえで、単元を選んで学べる方式を導入し、生徒が興味や進路希望に応じて細かく選択できるようにする。ＡＩなどの基礎につながる単元を履修する生徒は、数学Ｉの授業時数を減らせるようにしたい考えだ。

中教審議論に関わる西成活裕・東京大教授（数理物理学）は、ＡＩ利用が拡大する一方で、その仕組みや原理を理解していないために出力結果をうのみにする「ブラックボックス化」が懸念されていると指摘。「何がどう関係していくのか全体像が見えないまま、次々に課題をこなしているのが今の高校数学の現状だ。生徒が数学を学ぶ意義や意欲を持てるようにすることが大事だ」と話している。