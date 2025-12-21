漫才日本一決定戦「Ｍ―１グランプリ２０２５」の決勝が２１日午後６時半からテレビ朝日系で生放送された。初の決勝となった、たくろうがエバース、ドンデコルテとの最終決戦を制して優勝。史上最多１万１５２１組の頂点に立ち、２１代目王者に輝いた。

ファーストラウンドでは８６１点で２位と勢いづいた。昨年２位の真空ジェシカ、同３位のヤーレンズを振り切り勝ち上がり、最終決戦では「ビバリーヒルズに住みたい」ネタが大いに受けた。

審査員９人中８人が１位に選ぶ圧勝劇に赤木裕は「いや〜、でかいっすよ！ すごい！」と叫び、きむらバンドは「めちゃくちゃうれしい。何ぐらいうれしいか、たとえを」と赤木にムチャぶり。赤木は「え〜？ 初めてのトイレがウォシュレットだった時…」と、むりやりたとえたが、司会の今田耕司に「剥奪（はくだつ）！」と言い渡された。

それでも、最後にはトロフィー掲げ、きむらが「本当にうれしい」とニッコリ。赤木は「来年は出ませ〜ん！」と早くも宣言していた。

◆たくろう（吉本興業、初）赤木裕（３４）、きむらバンド（３５）によるコンビ。２０１６年結成。２４年の第５４回「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」準優勝。

◆Ｍ−１グランプリ 優勝者一覧

２００１年度 中川家

２００２年度 ますだおかだ

２００３年度 フットボールアワー

２００４年度 アンタッチャブル

２００５年度 ブラックマヨネーズ

２００６年度 チュートリアル

２００７年度 サンドウィッチマン

２００８年度 ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ

２００９年度 パンクブーブー

２０１０年度 笑い飯

２０１５年度 トレンディエンジェル

２０１６年度 銀シャリ

２０１７年度 とろサーモン

２０１８年度 霜降り明星

２０１９年度 ミルクボーイ

２０２０年度 マヂカルラブリー

２０２１年度 錦鯉

２０２２年度 ウエストランド

２０２３年度 令和ロマン

２０２４年度 令和ロマン

２０２５年度 たくろう