不倫した夫を問い詰めると、次から次へと信じられない事実を思い知らされて、ぼう然としてしまうようです。奥さんを絶望させた、夫の不倫事情とは……？ 今回は、夫の不倫が最低すぎて言葉を失ってしまった話をご紹介いたします。

友人と不倫、妊娠

「夫の不倫が発覚しましたが、私の想像をはるかに上回るゲスい展開になっていました。夫は仕事が忙しいといって帰ってこない日が多かったのですが、実は不倫相手と同棲をしていたんです。しかも最悪なのが、不倫相手は現在妊娠しているため、私と離婚してその子どもの父親になるというのです。不倫するだけでも最低なのに、さらにその相手を妊娠までさせるなんて、考えられないですよね……。

その現実を受け入れることができずに放心状態の中、『相手は誰なの？』と聞くと、それは私の友人でした。前に家に友人が遊びにきたことがあったのですが、そこでいつの間にか連絡先を交換して男女の仲になっていたようです。友人にも裏切られて夫にも裏切られて、私は一体これから先どう生きていけばいいのか……。もう誰のことも信用できなくなりました。せめてこの2人には罪を償わせたいので、きっちり慰謝料は払ってもらうつもりです」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫相手と子どもを作るなんて信じられませんよね。しかも奥さんの友人に手を出すのもありえません。友人もどんなつもりで不倫をしていたのでしょうね……。世の中には、こんな最低な行為を平気でできる人がいることに驚きです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。