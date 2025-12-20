À¤³¦½é¡¢ANA¤ÎÄê´üÊØ¤¬¡Ö¶õÈô¤Ö´ÑÂ¬½ê¡×¤Ë¡¡Î¹µÒµ¡¤Ç³¹¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò¼«Æ°´ÑÂ¬¡¡JAXA¤È¶¦Æ±³«È¯
ANA¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈJAXA¡á±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤Ï¡¢Äê´üÎ¹µÒÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂçµ¤Ãæ¤ÎÀ®Ê¬¤ò¼«Æ°´ÑÂ¬¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤Î´ÑÂ¬¼Â¾Ú¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JAXA¤¬±§Ãè³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤È¡¢ANA¤Î¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à·Á¤Ç¡¢ÉáÃÊ»ä¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈô¹Ôµ¡¤ÎÁë¤«¤é¡¢ÅÔ»Ô¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ò¾ÜºÙ¤Ë´ÑÂ¬¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢º£²ó¤Îµ»½Ñ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥âー¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÊª¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤½¤Î·Á¤äÀ¼Á¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤¬±§Ãè¤«¤éÃÏµå¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢±À¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤³¤Îµ»½Ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÈ¿¼Í¤·¤Æ¤¯¤ë¸÷¤¬¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÀ®Ê¬¡ÊCO2¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤µÛ¼ý¤µ¤ì¤¿¤«¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¹¤ÎÇ»ÅÙ¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±¤Îµ»½Ñ¤ò¡¢Î¹µÒµ¡¤ÎÁë¤Ø
ANA¤ÈJAXA¤Ï2020Ç¯¤«¤é¡¢JAXA¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹´ÑÂ¬µ»½Ñ±ÒÀ±¡Ö¤¤¤Ö¤¡ÊGOSAT¡Ë¡×¤Îµ»½Ñ¤ò¹Ò¶õµ¡¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¸¦µæ¡ÖGOBLEU¡Ê¥´ー¥Ö¥ëー¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â±©ÅÄ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊ¡²¬¡¢°ËÃ°¡¢ÀéºÐÊØ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¹Ò¶õµ¡¤Ë´ÑÂ¬ÁõÃÖ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¼Â¸³¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏANA¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ö¥Üー¥¤¥ó¥°737·¿µ¡¡×£±µ¡¤ÎµÒ¼¼Æâ¤Î°ìÉô¤ò²þ½¤¤·¡¢´ÑÂ¬µ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¾èµÒ¤ò¾è¤»¤Æ±¿¹Ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Æ°Åª¡¦·ÑÂ³Åª¤Ë¥Çー¥¿¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ÑÂ¬µ¡´ï¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÖµÒ¼¼Æâ¤ÎÁë¤«¤é´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï1µ¡¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÏ©Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ANA¤Ï2025Ç¯ÅÙÆâ¤Ë´ÑÂ¬µ¡´ï¤òÅëºÜ¤·¤¿737·¿µ¡¤ò¤â¤¦£±µ¡Áý¤ä¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¡ÖÈô¹Ôµ¡¡×¤«¤é¤Î´ÑÂ¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
¤¹¤Ç¤Ë±§Ãè¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ö¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÂ¬±ÒÀ±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶Èô¹Ôµ¡¤Ç´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÔ»Ô¤Î¥Çー¥¿¤ò¾ÜºÙ¤Ë»£¤ë¡Û
ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡Ë¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Ï¡¢¤½¤Î7～8³ä¤¬¿Í´Ö¤Î³èÆ°¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡ÖÅÔ»Ô°è¡×¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÅÙÌó666km¤òÈô¤Ö±ÒÀ±¤ÏÃÏµå¤ò¹¤¯¸«¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÅÙÌó10km¤òÈô¤Ö¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢¤è¤êÃÏ¾å¤Ë¶á¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤Î¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤ò¹âÉÑÅÙ¤Ç½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÁ´¹ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡ÛANA¤Î¹ñÆâÀþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅçÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ëºÙ¤«¤¤´ÑÂ¬ÌÖ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊÆó»À²½ÃºÁÇ¡¢Æó»À²½ÃâÁÇ¡Ë¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¥Çー¥¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¹©±ÒÀ±¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡¢¸òÄÌ¡¦»º¶È¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¸»ÊÌ¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿Âçºå¾å¶õ¤Î¥Çー¥¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¾ÜºÙ¤Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÊ¬ÉÛ¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ANA¤Ï¡¢±§Ãè¤«¤é¤Î¡Ö¹°è¤Ê»ëÅÀ¡×¤È¡¢¶õ¤«¤é¤Î¡Ö¾ÜºÙ¤Ê»ëÅÀ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¸þ¤±¤¿¥Çー¥¿³èÍÑ
¶õ¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¤´¤È¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÍÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñºÝ¶¨Äê¡¦¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ø¤Î¹×¸¥¤ä¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²Ê³ØÅª¤Êº¬µò¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï´ÑÂ¬¥Çー¥¿¤Î¼ïÎà¤òÁý¤ä¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤¬³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿Íø³èÍÑ»ö¶È¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
