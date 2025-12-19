【スヌーピーミュージアム】季節限定イベント「ハッピー・ラブ」／館内もグッズもハートだらけ♪
「もっとスヌーピーだらけに」パワーアップしたスヌーピーミュージアムがハートだらけに！ 2025年12月26日（金）から季節限定イベント「ハッピー・ラブ」が開催される。ハートをモチーフにした限定新グッズにもご注目！
☆ハッピーハートな新作グッズやミュージアムイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
東京都町田市・南町田グランベリーパークに位置するスヌーピーミュージアムは、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに展示や体験をパワーアップ！
そんなパワーアップを遂げたスヌーピーミュージアムにて、2025年12月26日（金）〜2026年3月1日（日）まで、館内をスヌーピーとハートでいっぱいに装飾する季節限定イベント「ハッピー・ラブ」が開催されることが決定した。
今回のテーマは「スヌーピーもハートもいっぱい！」。
エントランスに入ると、スヌーピーとハートでいっぱいの空間。さらに、館内の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」には、スヌーピーと一緒に写真撮影ができるフォトスポットが登場する。
その他、実際に触れることができる「ふかふかレリーフ」や約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる人気スポット「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」にも、ハートをモチーフにした装飾が追加され、まさに ”スヌーピーとハートでいっぱい” の世界を楽しむことができる。
ミュージアム横に設置された「スヌーピー・ウィンドウ」も、この時期だけハートをモチーフにしたデザインに変わり、この時期だけの特別なひとときを過ごすことができるようになっている。
また、入館者全員にこの時期にしかもらえない限定ステッカーを配布！ スヌーピーがチュッとする音「SMACK／SMAK！」が聞こえてくるようなかわいらしいデザインのステッカーをぜひゲットしてね。ステッカーは全4種類、ランダム配布となっている。
そしてミュージアムショップ「BROWNS STORE（ブラウンズストア）」では、「ハッピー・ラブ」限定のグッズが登場！
コンパクトミラーや、ぷくっと感が可愛いアクリルステッカー、もこもこが可愛いファーキーホルダーなどの雑貨類もハートまみれ♪
そのほかクッキーなど、ご自宅でもギフトにもおすすめの新商品が多数ラインナップされているので、チェックしてみてね。
自分で作って楽しめる「スヌーピー缶バッジ」にも、ハッピー・ラブ限定デザインが登場する。
本アイテムは、ランダムで１つ出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、お名前などを入れて自分だけのオリジナル缶バッジにすることができる。期間限定のデザインもぜひ楽しんでみてね。
そしてブラウンズストアでお買い物の際、入場特典でお渡ししているノベルティとは別に、年間パスポートをお持ちのSPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP限定の「HAPPY LOVE」ステッカーがプレゼントされるのでお見逃しなく！
その他、隣接するPEANUTS Cafeでも「ハッピー・ラブ」と連動した新メニューが登場。詳細は後日、公式サイトにて公開されるので、続報をお楽しみに。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC
☆ハッピーハートな新作グッズやミュージアムイメージをチェック！（写真11点）＞＞＞
東京都町田市・南町田グランベリーパークに位置するスヌーピーミュージアムは、「もっとスヌーピーだらけに」をテーマに展示や体験をパワーアップ！
そんなパワーアップを遂げたスヌーピーミュージアムにて、2025年12月26日（金）〜2026年3月1日（日）まで、館内をスヌーピーとハートでいっぱいに装飾する季節限定イベント「ハッピー・ラブ」が開催されることが決定した。
エントランスに入ると、スヌーピーとハートでいっぱいの空間。さらに、館内の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」には、スヌーピーと一緒に写真撮影ができるフォトスポットが登場する。
その他、実際に触れることができる「ふかふかレリーフ」や約500体のスヌーピーに囲まれて写真撮影ができる人気スポット「スヌーピー・ぬいぐるみウォール」にも、ハートをモチーフにした装飾が追加され、まさに ”スヌーピーとハートでいっぱい” の世界を楽しむことができる。
ミュージアム横に設置された「スヌーピー・ウィンドウ」も、この時期だけハートをモチーフにしたデザインに変わり、この時期だけの特別なひとときを過ごすことができるようになっている。
また、入館者全員にこの時期にしかもらえない限定ステッカーを配布！ スヌーピーがチュッとする音「SMACK／SMAK！」が聞こえてくるようなかわいらしいデザインのステッカーをぜひゲットしてね。ステッカーは全4種類、ランダム配布となっている。
そしてミュージアムショップ「BROWNS STORE（ブラウンズストア）」では、「ハッピー・ラブ」限定のグッズが登場！
コンパクトミラーや、ぷくっと感が可愛いアクリルステッカー、もこもこが可愛いファーキーホルダーなどの雑貨類もハートまみれ♪
そのほかクッキーなど、ご自宅でもギフトにもおすすめの新商品が多数ラインナップされているので、チェックしてみてね。
自分で作って楽しめる「スヌーピー缶バッジ」にも、ハッピー・ラブ限定デザインが登場する。
本アイテムは、ランダムで１つ出てきたデザインに、コミックと同じシュルツフォントのアルファベットシールを貼って、お名前などを入れて自分だけのオリジナル缶バッジにすることができる。期間限定のデザインもぜひ楽しんでみてね。
そしてブラウンズストアでお買い物の際、入場特典でお渡ししているノベルティとは別に、年間パスポートをお持ちのSPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP限定の「HAPPY LOVE」ステッカーがプレゼントされるのでお見逃しなく！
その他、隣接するPEANUTS Cafeでも「ハッピー・ラブ」と連動した新メニューが登場。詳細は後日、公式サイトにて公開されるので、続報をお楽しみに。
（C）2025 Peanuts Worldwide LLC