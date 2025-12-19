¡ÚGREEN OCEAN¡ÛÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ßDeNA¡ßÅìµþéºÂç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤é¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎMVÈ¯É½¡ª
¡ÖGREEN OCEAN¡×¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢DeNA¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀì¹¶´ë²è³«È¯¸¦µæ¼¼¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯10·î27Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é³èÌö¤·¤¿¾®ÅÄÉôÍÓ°ì»á¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¤É¤¦¤Ö¤ÄÊõÅç¡Ù¡Ê1971Ç¯¡¿Åì±ÇÆ°²è ¢¨¸½¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡¢³¤¤Î¿§¤ò´º¤¨¤ÆÀÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÃåÁÛ¡¢Ì¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£ ÀßÎ©¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¡ÖGREEN OCEAN¡×¤ÎÂè1ÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Àîºê»Ô¤ò¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ëB.LEAGUE½êÂ°¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥í¥¦¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢Àîºê¤Î³¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¡Ø¥í¥¦¥ë¤ÈÌ¾Á°¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤¿¤Á supported by Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡§¿¢Áð¹Ò¡Ë¤òÈ¯É½¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂè2ÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤òÂêºà¤ËºÎ¤Ã¤¿MV¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È²£ÉÍ¸ø±é¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅÃæ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBALLPARK Xmas YOKOHAMA KANNAI 2025¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«»ÏÆü¤Ë¤Ï¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ö¡¼¥¹¤ËÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î1¿Í¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦G»Ò¤µ¤ó¤âÍè¾ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ©ºî¤Î²áÄø¤äÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¥¡Ê±¦¡ËG»Ò¤µ¤ó¡¢¡Êº¸¡ËÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿Ìî¸ý¸÷°ì»á¡£
¤Þ¤º±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬4¡§3¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼ã¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï°Õ³°¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢G»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÂåÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤ó¤«¤Ç¤â¤â¤¦16¡§9¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¤ÈæÎ¨¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éµÕ¤Ë¤É¤ó¤ÊÈæÎ¨¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÈæÎ¨¤È¤·¤Æ16¡§9¤è¤êÈþ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë4¡§3¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢º£²ó¤ÏºîÉÊ¤ÎÊ¸Ì®¤È¤·¤Æ¤â°ìÈÖÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎTVÈÇ¤ä·à¾ìÈÇ¤ò´Ñ¤Æ¡¢åºÎï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æ©²á¸÷¤ÎÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢²èÌÌ¤òÄ¾»£¤ê¤·¤Æ¹çÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ©²á¸÷¤Î¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯É½¸½¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Æ¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¼êË¡¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿²áÄø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇ½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥Æ¥ë¤ÈÅ´Ïº¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¤è¤Í¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¶²¤ìÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤Î¶õ´Ö¤Ë¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÊÌ¤ÎÃ¯¤«¤ÎÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¡£¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÃÏµå¤È¤Ï°ã¤¦ÊÌ¤ÎÀ±¡¹¤òË¬¤Í¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ ¡ÉÊÌ¤ì¡É ¤È¤« ¡ÉÀÄ½Õ¡É ¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ×ÂÀ±¤Î»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤ÆÃÏµå¤Î»Ò¤É¤â¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢»þ´ü¤¬Íè¤ë¤È¤Þ¤¿±§Ãè¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖOrbital Resonance¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Îµ°Æ»¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¡Ë¸áè¿¡Ê¥¯¥ë¥ß¡Ë¤µ¤ó¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ï´ÆÆÄ¤È¥á¥¤¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¼ç¤ËÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇòÅÔ¡ÊËÞÏ·¡Ë¤µ¤ó¤¬¿åºÌ¤ò»È¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È°ìÉô¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤¢¤È¤ÏÀè¤Û¤É¸À¤Ã¤¿Æ©²á¸÷¤ÎÉ½¸½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å½¤ê¹þ¤ß¤È¤«¹çÀ®¤È¤«¤ÎÉôÊ¬¤Ç¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸áè¿¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ó¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥ÈÉ½¸½¤È¤«¡¢ÇØ·Ê¤ÎÀ±¶õ¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¥ë¤Ë·ê¤ò¶õ¤±¤ÆÎ¢¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Ç¹çÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ±¤Î½Ö¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ ¡ÉéºÂç¤é¤·¤µ¡É ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ä¤¬¤Þ¤È¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤³Ú¶Ê¡ØGALAXY EXPRESS 999¡Ù¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÅÄÀî¡Ê¤á¤°¤ß¡Ë¤µ¤ó¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢ÁÇËÑ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤êºî¤ê¹þ¤ß¤¹¤®¤Ê¤¤´¶¿¨¤Î²Î¤¤¼ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤È¿Ò¤Í¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ê²Î¾§Ã´Åö¤Î¡ËKOCHO¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ado¤Î³Ú¶Ê¤Ê¤É¤ÎMVÀ©ºî¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëG»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¢¥¼Â¤Ï¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈDeNA¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡ÖGREEN OCEAN¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤Ë¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Î¿·MVÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü -Expelled from Paradise-¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¡¢¤½¤ÎÀßÎ©Á°¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡ÖGREEN OCEAN¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿MV¤Î¥Ç¥â¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎÅ´Ïº¡¦¥á¡¼¥Æ¥ë¡¦¼Ö¾¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾åµ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¦Æ±À½ºî¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã¥Ç¥³¡¼¥É ¥¢¥¤¥À¥é¤Î»ØÎØ¡Ù¤äÍèÇ¯11·î¸ø³«¤Î¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¡ÖONNON STUDIOS¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤ËÆÃÀ½¥È¥é¥ó¥×¤¬ÇÛÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
¡ä¡ä¡ä²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¢¥¼Â¤Ï¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÈDeNA¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡ÖGREEN OCEAN¡×¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2023Ç¯¤Ë¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤Î¿·MVÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü -Expelled from Paradise-¡Ù¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤È¡¢¤½¤ÎÀßÎ©Á°¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡ÖGREEN OCEAN¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ïº£²óÀ©ºî¤µ¤ì¤¿MV¤Î¥Ç¥â¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¶ä²ÏÅ´Æ»999¡Ù¤ÎÅ´Ïº¡¦¥á¡¼¥Æ¥ë¡¦¼Ö¾¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËµÇ°¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¾åµ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶¦Æ±À½ºî¤¹¤ë¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã¥Ç¥³¡¼¥É ¥¢¥¤¥À¥é¤Î»ØÎØ¡Ù¤äÍèÇ¯11·î¸ø³«¤Î¡Ø³Ú±àÄÉÊü ¿´¤Î¥ì¥¾¥Ê¥ó¥¹¡Ù¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¶õ´Ö¡ÖONNON STUDIOS¡×¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¡£Î©¤Á´ó¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤ËÆÃÀ½¥È¥é¥ó¥×¤¬ÇÛÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¡£20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ï¡Ø³Ú±àÄÉÊü¡Ù¤Î¥«¡¼¥ÉÇÛÉÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¶á¤¯¤ÎÊý¤Ï¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
