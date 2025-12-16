「みなさん、こんにちは！ はるぽふです、ぽふっ！」 川崎春花がYouTuber風の動画に挑戦？ 可愛い挨拶にファンは大喜び！
川崎春花のスタッフが公式インスタグラムを更新。高校生の頃からの親友と楽しいオフを過ごした様子を写真と動画で投稿した。
1枚目の写真は、黒いコートにピンクのマフラーでお揃いコーデをした親友と大きなクリスマスツリーを背景にした2ショット。スタッフも「久しぶりに会えて嬉しかったみたいです」「いつも仲良くしてくれてありがとう」と2人の再会を喜んでいた。そして「#youtuber風にやってみた」という動画では、「みなさーん、こんにちは！ はるぽふです、ぽふっ！」と不思議な挨拶をしてポーズを決めると、思わず自分で笑い出してしまう楽しそうな川崎の姿が。そしてカメラはクリスマスツリーに向けられたが「それでは、はるぽふチャンネルでした、バイバーイ！」と手を振って短い動画は終了した。最後は川崎が両手を頬に当てた写真。「#最後の写真ははるぽふポーズ」とのことだが「#はるぽふって何」と、スタッフもその意味は分からないままのようだった。投稿を見たファンは「春ぽふ最高〜 めちゃくちゃ可愛すぎる〜」「楽しいオフを見れて嬉しいです」「はるぽふ可愛いすぎるやないかい」など楽しい動画に大喜びだった。川崎は2021年11月のプロテストに一発合格。ルーキーイヤーにはステップ・アップ・ツアーで1勝を挙げると、レギュラーツアーでもメジャー大会「日本女子プロゴルフ選手権コニカミノルタ杯」を大会史上最年少の19歳133日で制した。24年には年間3勝を挙げ、メルセデス・ランキングは9位に入る快進撃を見せたが、今シーズンは初めてシード権を喪失。しかし保有する複数年シード権は行使せず、ファイナルQTで15位に入り、来季前半戦の出場権を自らの力で獲得した。来季の巻き返しを多くのファンが期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
