¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡¢ÀÔÄÇ¹üÀÞ¤«¡¡¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÃ¦½Ð¤Ç
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼»æ¥¢¥Õ¥Æ¥ó¥Ý¥¹¥Æ¥ó¤Ï15Æü¡¢¾ðÊó¶Ú¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÌîÅÞ»ØÆ³¼Ô¥Þ¥ê¥¢¡¦¥³¥ê¥Ê¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É»á¡Ê58¡Ë¤¬Æ±¹ñ¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ¥ª¥¹¥í¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ËÀÔÄÇ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ëÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£º£¸å¤Î¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥ª¥¹¥í¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥Á¥ã¥É»á¤ÏÆÈºÛ¿§¤ò¶¯¤á¤ëÈ¿ÊÆº¸ÇÉ¥Þ¥É¥¥¥íÀ¯¸¢¤ÎÃÆ°µ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñÆâ¤Ç¿È¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥ª¥¹¥í¤Ç10Æü³«ºÅ¤ÎÊ¿ÏÂ¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢8Æü¤Ë¼óÅÔ¥«¥é¥«¥¹¹Ù³°¤Î±£¤ì²È¤ò½ÐÈ¯¡£µùÂ¼¤«¤éÌÚÀ½¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥«¥ê¥Ö³¤¤ò¹Ò³¤¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¼«¼£ÎÎ¥¥å¥é¥½¡¼Åç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£