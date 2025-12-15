¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Î¼¼°æÍ¤·î¡¡¡Ö»à¤Ë¤«¤±¤¿¡×ÉÂÌ¾ÌÀ¤«¤¹¡¡½Ñ¸å6ÆüÌÜ¡ÖÇÔ·ì¾É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¤«¤é¡×¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤â
¡¡8Æü¤Ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÉÂÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¼°æ¤Ï6Æü¡¢·ìÇ¢¤ÈÇØÃæ¤ÈÊ¢¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ìÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÅ¾¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¤ó¤è¡£¤¢¤È¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¡£º£¡¢Æ¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼ê½Ñ¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤¬¡Ö¹³À¸ºÞ¤¬¼ïÎàÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®¤â½Ð¤¿¤ê¡×¤ÈÉÂ¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤¹¡ª¹³À¸ºÞ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¸ú¤¤¤Æ3ÆüÌÜ¡£Ç®¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤«µ¤¤¬Æ°Å¾¤·¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÉÂ¾õ¤ÎÊó¹ð¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£ÉÂÌ¾¤Ï¡¢º¸¿å¿Õ¾É¡¢º¸¿Õâ³¿Õ±ê¡¢º¸Ç¿¿Õ¾É¤È¡¢ÀâÌÀÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÇÔ·ì¾É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤È¤Þ¤º¤¤¤«¤é¡¢Æþ±¡¡×¤È°ÂÀÅ¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£