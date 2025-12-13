田中みな実さんとのCLANEコラボ第4弾、2026年春夏コレクション発売

田中みな実さんとCLANEのコラボレーション第4弾が登場！2026年春夏コレクションでは、オールインワンの復刻をはじめ、花柄シリーズや新作ボトムスなど、注目のアイテムがラインナップ。コラボアイテムは12月19日(金)12:00からCLANE ONLINE STOREで先行発売され、税抜30,000円以上の購入者には、オリジナルの花柄シュシュとポーチがプレゼントされます。

田中みな実×CLANEの春夏新作



MINAMI TANAKA×CLANE SQUARE SLEEVE ALL IN ONE

MINAMI TANAKA×CLANE FLOWER JACQUARD ONEPIECE

MINAMI TANAKA×CLANE W FACE FLOWER JACQUARD SHIRRING TOPS

MINAMI TANAKA×CLANE SLASH TUCK SLACKS

田中みな実さんとCLANEが手がけるコラボレーションの第4弾が、2026年春夏コレクションとして登場！

昨年の人気アイテムが新色や新素材で再登場するほか、田中さんがこだわり抜いた花柄やシンプルでありながら個性的なデザインがラインナップされています。

どれも日常使いしやすく、スタイリングの幅が広がるアイテムばかり。特にオールインワンやフラワージャガード素材を使用したワンピースは、どんなシーンにもぴったりなアイテムです♪

コラボアイテム詳細と特典



コラボアイテムの詳細は、オールインワンやシャーリングトップス、花柄のジャガードワンピースなど多彩なラインナップ。

例えば、オールインワンはスクエアスリーブデザインが特徴で、柔らかなコーデュロイ素材が大人のリラックス感を演出。

さらに、先行予約販売では、30,000円以上購入したお客様に花柄シュシュとポーチがプレゼントされる特典付き。

どちらも田中みな実さんとのコラボレーションタグがついており、ファン必見のアイテムです♡

先行発売＆ライブ配信も要チェック



コラボアイテムの先行発売は、2025年12月19日(金)12:00からCLANE ONLINE STORE限定でスタートします。

さらに、12月18日(木)の夜には、松本恵奈さんと田中みな実さんによるライブ配信も予定されています。

着用感やコーディネートのポイントを実際にチェックできる貴重な機会ですので、気になる方は要チェック！先行販売とライブ配信で、より一層コラボアイテムの魅力に触れてみてくださいね♪

田中みな実×CLANE、春夏コレクションを先取りしよう



田中みな実さんとCLANEのコラボレーションアイテムが2026年春夏コレクションとして登場！オールインワンや花柄シリーズなど、日常使いできるデザインが満載です。

12月19日(金)12:00からオンライン先行発売が開始され、購入者には特典も。さらに、ライブ配信でアイテムを実際に見て、コーディネートのヒントをゲットするチャンスも！

この春夏は、CLANEの新作で素敵な季節を迎えましょう♡