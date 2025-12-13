¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö¿©¤ÙÊª¤Î9³ä¤Ï¿¢Êª¡×¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡¡¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬±Æ¶Á¡×Àâ¤Î¿¿µ¶¤È¤Ï
º£Ç¯¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯4·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Ï11·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ¤Ç196¿Í¤Ë¾å¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á13¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄË¤Þ¤·¤¤»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¸©¤Ç¤Ï10·î¤À¤±¤Ç37¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¤Ê¤É¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÈï³²¼Ô¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿2023Ç¯ÅÙ¤ò¾å²ó¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ»³±ü¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¤Ï¡©¡¡Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç·¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÇÀ¶ÈÂç³Ø¶µ¼ø¤Î»³粼¹¸»Ê¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥¯¥Þ¤Î¼ïÎà¤ÈÀ¸ÂÖ
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¼ç¤Ë2¼ïÎà¤Î¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥°¥Þ¡×¡¢ËÜ½£¤Ë¤Ï¡Ö¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¡×¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Í¹ñ¤Ë¤ÏÌó30Æ¬¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬»Ä¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¶å½£¤Ç¤Ï1940Ç¯Âå¤ËÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³粼¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥Þ¤Ï¿©ÆùÌÜ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê»¨¿©À¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¿©¤ÙÊª¤Î8³ä¤«¤é9³ä¤Ï¿¢Êª¼Á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÂÎ¤Ë¸«¹ç¤ï¤º²Ì¼Â¤È¤«¡¢Áð¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²Ö¤Ê¤ó¤«¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æ°Êª¤Ç¤¹¡×¤È»³粼¶µ¼ø¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥°¥Þ¤È¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ç¤ÏÀ¸ÂÖ¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï³«ÊüÅª¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌÚ¤ËÅÐ¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥Þ¤Ï¡Ö¼ù¾åÀ¸³è¤¬¤¹¤´¤¯ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Ã»¤¤ÄÞ¤ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë»È¤Ã¤ÆÌÚ¤Ë¥¹¥ë¥¹¥ëÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ÌÚ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë²Ì¼Â¤ä²Ö¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤òÂ¾¤ÎÆ°Êª¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·¹¸þ¤ÈÃÏ°èº¹
¥¯¥Þ¤Î½ÐË×·ï¿ô¡¢¿Í¿ÈÈï³²·ï¿ô¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥¯¥Þ¤Î¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·»³粼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬°Û¾ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¼Â¤Ï2000Ç¯Âå½éÆ¬¡£¤â¤¦20Ç¯¤°¤é¤¤¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½½Ê¬Í½Â¬¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤¬°Û¾ï¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤È2025Ç¯¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌÅìËÌ¡Ê½©ÅÄ¸©¡¢´ä¼ê¸©¡¢ÀÄ¿¹¸©¡Ë¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½©ÅÄ¤È´ä¼ê¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¾ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ½£Á´ÂÎ¤Ç¥¯¥Þ¤¬Ë½¤ì²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò³§¤µ¤ó¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»³粼¶µ¼ø¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤ËËÌÎ¦ÃÏÊý¤äÅìµþ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³粼¶µ¼ø¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÊ¬ÉÛ°è¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¸ÄÂÎ¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÌÎ¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÅìµþ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÅìËÌ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥¯¥Þ¤¬¿ÍÎ¤¤ä³¹Ãæ¤Ë½ÐË×¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»³粼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç¤Ï³Á¤ä·ª¤ÎÌÚ¤¬¿Í²È¼þÊÕ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¯¥Þ¤¬¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤¤Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇÀÃÏ¤Î´ÉÍý¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ï¤êÇÀÃÏ¤¬¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¹Âç¤Ê¥¯¥Þ¤Î±Â¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»³粼¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤Î¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¿åÅÄ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥½¥Ð¤äÂçÆ¦¤òºîÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»³¤ÎÃæ¤è¤ê¤â½¸Íî¼þÊÕ¤ÎÊý¤¬¥¯¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Ï¤â¤¦»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ËÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤¬³ÎÎ¨Åª¤Ë¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¡×¤È»³粼¶µ¼ø¤Ï´í×ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é»³¤ÎÃæ¤è¤ê¤â¤½¤Î½¸Íî¼þÊÕ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë»³¿þ¤ÎÊý¤¬¥¯¥Þ¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤âÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬±Æ¶Á¡×Àâ¤Î¿¿µ¶¤Ï¡©
¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤Î³«È¯¤¬¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»³粼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥á¥¬¥½¡¼¥é¡¼¤¬Ä¾¤Á¤Ë»³¤Î¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¾Úµò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿µ½Å¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿¹ÎÓ´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1970Ç¯Âå½éÆ¬¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï³ÈÂçÂ¤ÎÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÀï¸å¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¤Î¿ù¤äÛØ¤Î¿¢ÎÓ¤¬¹ñ¤Î»Üºö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»³¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1970Ç¯¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤â¤¦50Ç¯°Ê¾å¤Ï»³¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤à¤·¤íÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½¸Íî¼þÊÕ¡×¤À¤È»³粼¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¡£²áÁÂ²½¤ä¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¥¯¥Þ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤Î´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤È¼íÎÄ¼Ô¤Î¸º¾¯
µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Á³±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ã»´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÅìËÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÀÑÀã¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÀã¤Î»þ´ü¤¬¹ßÀã¤·¤ÆÀÑÀã¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤¬¸å¤í¤Ë¤º¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÎÓ¾²¤È¤¤¤¦¿¹¤Î¾²¤ÎÉôÊ¬¤ËÍî¤Á¤¿ÌÚ¤Î¼Â¤Ê¤É¤ò¥¯¥Þ¤¬ÈÕ½©¤ä½éÅß¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ»³粼¶µ¼ø¤¬µó¤²¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ê¼íÎÄ¼Ô¡Ë¤Î¸º¾¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ñÌ£¤Î¼íÎÄ¤Î¤Û¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅìËÌ¤Î¥Þ¥¿¥®¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬»³¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Î©¤Æ¤ÆÊá¤ë¼íÎÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤ÏÉÝ¤¤¤ó¤À¤È¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Î¥¯¥Þ¤Î¿ô¤òÊá¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¿ô¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¼ã¼ê¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤â¤ª¤½¤é¤¯70ºÐ¤ä80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¤òÃå¤¿¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤ªÇ¯´ó¤ê¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦¡Ö£²¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×
¥¯¥Þ¤¬¿Í¤ò½±¤¦¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ò½±¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¨¤²¤ëÆ»¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤À¤È»³粼¶µ¼ø¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¥±¡¼¥¹¤Çµ©¡×¤À¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¿Í¤ò½±¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»³¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤Î»àÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÊª¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Á¤ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¯µ©¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤ÈÅÐ»³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐºö
¤½¤·¤Æ¿Í¤¬¥¯¥Þ¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢±ÂÉÕ¤±¤ä»Ä¤·¤¿¥´¥ß¤Ê¤É¤À¤È»³粼¶µ¼ø¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤ÏÆ¬¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤È²¿¤«¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¡¢¿Í¤Ë¶á¤Å¤±¤Ð¿©¤ÙÊª¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ë¤È¤«¡¢¿Í¤¬¥¶¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¿Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¿©¤ÙÊª¤òÅê¤²¤ë¡¢¥Ñ¥ó¤ä¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃÎ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»þ¡¹¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥¯¥Þ¤Ï¿Í¤È¿©¤ÙÊª¤ÎÏ¢ÁÛ¤ò³Ð¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤È¿Í¤¬²ø²æ¤ò¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥ó¥È¤ò²õ¤µ¤ì¤ë¤È¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
»³¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤È¤ÎÁø¶ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³粼¶µ¼ø¤Ï¡Ö»³¤ÎÃæ¤Î¥¯¥Þ¤ÏÈæ³ÓÅª²º¤ä¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¼Ô¤¬¥¯¥Þ¤ò»É·ã¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë°ìÄê¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ï¥¯¥Þ¤¬Î©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡ÖºÇ¶áËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¤Ê¤É¤ÇÅÐ»³¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»³¾®²°¼þÊÕ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤È¤«¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¥¯¥Þ¤Ï¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÓÌ³Ð¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£°ìÈÌÅª¤Ë¸¤¤Ï¿Í´Ö¤Î¿ôÀéÇÜ¤«¤é1ËüÇÜ°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥Þ¤ÎÓÌ³Ð¤Ï¤½¤Î¸¤¤è¤ê¤â¿ôÇÜÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£»³ºê¶µ¼ø¤Ï·Ù¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªÊÛÅö¤ÎÃæ¤Î³¤ÂÝ¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«¤ªÊÆ¤ÎÆ÷¤¤¤È¤«¤ò³Ð¤¨¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é1²ó¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Æ¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¶¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÆ÷¤¤¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
ÅÐ»³»þ¤ÎÎë¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎë¤Î²»¤¬¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¯¥Þ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀÜ¶á¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥Þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤ê¤â»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¤³¤ì¤«¤é
¸½ºßÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³粼¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸ÄÂÎ¿ô¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö½¸Íî¼þÊÕ¤Î¥¯¥Þ¤ò°ì²ó²¡¤·Ìá¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ã»´ü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃæ´ü¤Ç¸À¤¦¤È¥¯¥Þ¤ò¤³¤ì°Ê¾å½¸Íî¤Ë°ú¤´ó¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯º£¤Î¾õ¶·¤À¤È°ì²ó¥¯¥Þ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò±ä¡¹¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£
»³粼¶µ¼ø¤Ï¸«ÄÌ¤·¤â¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤¤Ã¤È¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é2023Ç¯¤ÎÍâÇ¯¤Î2024Ç¯¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤¿¹¢¸µ²á¤®¤ì¤ÐËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤È¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬º£ÅÙ2027Ç¯¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¿Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ï²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤¤ëÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿©¤ÙÊª¡¢¤Ä¤Þ¤êÄíÀè¤Î³Á¤Î¼Â¤È¤«¡¢¼è¤ê»Ä¤·¤ÎÇÀºîÊª¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²È¤Çºî¤ë¥³¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ê¤ó¤«¤â¥¯¥Þ¤ò¸Æ¤ó¤¸¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï´ÉÍý¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ø²®¾å¥Á¥¡¦Session¡Ù2025Ç¯11·î26ÆüÊüÁ÷¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Á³ÆÃÏ¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ì·§Èï³²¡×¤è¤ê¡Ë