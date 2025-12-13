12日も各地で火事が相次ぎ、福島と大分では死者も出ました。東京・港区で自宅が燃えた人は「ガスをつけようとしたら爆発した」と話しているということです。

■大分市の住宅で火事 焼け跡から遺体

建物から燃え上がる激しい炎。12日午後、大分市の住宅で火事が発生しました。

周辺の住宅街が見えなくなるほど、激しく上がる黒煙。この時、大分市では強風注意報が出ていました。

すぐ近くには、保育園が。

近隣住民

「風も結構強かったので隣の保育園に移りそうなぐらい、火が上がっていた」

近くで火の手が広がる中、園児たちがカートに乗り、避難していました。

約6時間後に消し止められましたが、焼け跡からは1人の遺体が発見されました。

火事があった住宅には3人が住んでいるとみられますが、1人と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を急いでいます。

■福島市で住宅全焼

全国的に北風が強く、太平洋側を中心に乾燥していた12日。火事のリスクが高まる中、福島市でも木造2階建ての住宅が全焼する火事が発生。焼け跡のリビングから性別不明の1人の遺体が見つかったということです。

記者

「現場は風が強く、白い煙が勢いよく立ち上っています」

警察によると、この住宅で1人で暮らす越後谷貞子さん（79）と連絡が取れておらず、身元の確認を進めています。

■東京・港区で住宅3棟焼ける

乾燥注意報と強風注意報が出ていた東京・港区でも、火事が発生。

近隣住民

「風が強いなと思ってたら、白い煙が向こう側からわいてきて、屋根の間からすごく炎が上がって」

この火事で住宅3棟が焼け、全焼した木造2階建て住宅に住む90代の女性がケガをしたということです。女性は「ガスをつけようとしたら爆発した」と話しているということです。

◇

13日も、日中は広く乾燥が続くため、火の取り扱いには十分な注意が必要です。