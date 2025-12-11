これぞ、シャレた【40・50代】！？ 大人が参考にしたい♡「サマ見えボブ」

洗練された雰囲気を演出したいなら、シルエットや質感にこだわったボブスタイルもおすすめです。今回ご紹介するのは、年齢による髪の悩みを解消しつつ、ナチュラルなこなれ感を演出できそうな「サマ見えボブ」。40・50代の大人女性にぴったりなヘアスタイルをピックアップしたので、ぜひ参考にしてみて。

丸みシルエットが女性らしさを引き立てる

ふんわりとした立体感がおしゃれなショートボブ。丸みのあるシルエットが女性らしさを引き立ててくれそうです。程よくレイヤーを入れることで、自然な毛流れとまとまり感が演出されているのがポイント。ナチュラルでありながら、洗練された印象を与えてくれそうです。

モードな雰囲気のシンプルボブ

こちらは、@kzs_hairさんが「シンプルなボブ」と紹介しているヘアスタイル。直線的なラインがモードな雰囲気です。シンプルなボブは、ツヤ感が強調されることで若々しい印象に。オイルやバームを馴染ませて、自然なツヤを演出して。

髪に動きをプラスしてアクティブな印象に

こちらのボブは、@kitadani_koujiroさんが「動きのあるプチウルフも人気です」とコメント。髪のクセを活かしてナチュラルな動きを演出できそうです。毛先を外ハネにすることで、アクティブな雰囲気に仕上がっています。

こなれて見えるふわふわパーマボブ

こちらのボブは、パーマによって立体感をプラス。ふわふわのウェーブがこなれた雰囲気です。@hanae.yamaguchiさんによると「スタイリングは、ラフに乾かして半乾きの状態にムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケーです」とのこと。おしゃれなスタイルを簡単に再現できるのが嬉しいポイントです。

writer：Nakazono Sayuri