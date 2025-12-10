日本マクドナルド（東京都新宿区）のマクドナルドが、「グラコロ」第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を12月17日から期間限定で販売します。

【写真】やばい！ 多部ちゃんが… 新作「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」がおいしそう！

1993年に登場した「グラコロ」は、エビとマカロニ入りのクリーミーなグラタンコロッケ、キャベツ、特製ソースをふわふわのバンズで挟んだ冬の定番メニュー。昨年、「グラコロ」史上初となるグラタンコロッケのリニューアルを行い、ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーな設計に仕立て上げられました。販売開始から33年目を迎える今年、グラコロ史上初の試みとして2回に分けて新商品を発売したということです。

今年だけの「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフのうまみたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある期間限定メニュー。価格は単品490円〜（以下、税込み）です。

第1弾商品「コク旨ビーフデミグラコロ」は同月16日で販売終了になります。なお、「グラコロ」（440円〜）と、「シャカシャカポテトローストガーリックバター味」（＋40円〜）は販売が続けられます。