東京の「中華人民共和国駐日本国大使館」のＸ（ツイッター）が９日、高市早苗首相の台湾発言に対する警告画像を掲出した。

青背景に白字の日本語で「中国統一という大業の妨害を企てるいかなる勢力も、蟷螂の斧の如く、必ずや断固たる反撃を受け、完全な失敗に終わるに違いない」などと記されている。

同大使館は連日、高市発言に対する非難投稿を連続しており、９日もさまざまな批判投稿を行っている。

警告画像には約２０００件のコメントが殺到。「こっちは地震で忙しい！後にしてくれ。そんな心使いも出来ないのか？」「トランプに言ってくれ」「大地震の後にどんなツイートしてるかと思えばこれか」「今日もＸなんですね」「もうぇぇでしょ」「なんかストーカーみたくない？」「武力で統一するような国は平和な国ではない」「日本で大きな地震があった後にこれですか。程度が知れる」「すみません、意味が分からないのでもうちょっと分かりやすく書いてもらえますか？」「また大喜利したいのか？ｗ」「今地震で忙しいので後にして下さい」「大使館も暇なの？わざわざこんな投稿して」などの投稿が相次ぎ、大荒れ模様となっている。