ローソンは12月9日より、ゴディバとコラボレーションしたスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。

ローソン「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」

今回のゴディバとのコラボでは、心もとろける冬のショコラ3品が登場。

まずは、人気のどらもっちとのコラボ「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」から。濃厚なチョコソースと、くちどけなめらかなチョコクリームとの2層仕立てとなっている。価格は400円。

ローソン「Uchi Café×GODIVA プティノエルショコラ」

「Uchi Café×GODIVA プティノエルショコラ」は、トッピングの食感も楽しいチョコとプラリネのショコラケーキ。芳醇な香りが織りなす、大人な味わいに。価格は592円(沖縄エリアは646円)。

ローソン「Uchi Café×GODIVA とろけるショコラタルト」

また、ショコラの味わいを存分に楽しめる「Uchi Café×GODIVA とろけるショコラタルト」も登場。価格は430円となっており、沖縄エリアでは販売されない。

※画像はすべてイメージ。

※一部商品・店舗によっては12月9日夕方からの発売となる。