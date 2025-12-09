ローソン、ゴディバとコラボした冬のショコラスイーツ3品を発売
ローソンは12月9日より、ゴディバとコラボレーションしたスイーツ3品を、全国の「ローソン」にて販売している。
ローソン「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」
今回のゴディバとのコラボでは、心もとろける冬のショコラ3品が登場。
まずは、人気のどらもっちとのコラボ「Uchi Café×GODIVA どらもっちダブルショコラ」から。濃厚なチョコソースと、くちどけなめらかなチョコクリームとの2層仕立てとなっている。価格は400円。
ローソン「Uchi Café×GODIVA プティノエルショコラ」
「Uchi Café×GODIVA プティノエルショコラ」は、トッピングの食感も楽しいチョコとプラリネのショコラケーキ。芳醇な香りが織りなす、大人な味わいに。価格は592円(沖縄エリアは646円)。
ローソン「Uchi Café×GODIVA とろけるショコラタルト」
また、ショコラの味わいを存分に楽しめる「Uchi Café×GODIVA とろけるショコラタルト」も登場。価格は430円となっており、沖縄エリアでは販売されない。
※画像はすべてイメージ。
※一部商品・店舗によっては12月9日夕方からの発売となる。
