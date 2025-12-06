2000年以上も前から日本人の主食としてありつづけたお米。

かつて寒冷地での栽培が難しかったお米は、多くの人々の尽力によって品種改良がなされ、今では全国どこでも素晴らしい味わいのお米を作ることができている。

そんな日本人の食卓に欠かせない白米を美味しく食べる方法の1つ、それが、おにぎりなのではないだろうか。

今回は、日本全国に存在する美味しいおにぎりの中から、福島県郡山市が誇る絶品おにぎり屋をご紹介したい。

お店の名前は「おにぎりのたけや」だ。

・郡山でおにぎりを味わうのであれば「おにぎりのたけや」

こちらのお店、郡山駅から少し離れた場所にあるため、利便性はそこまで高くないかもしれない。

しかしながら、郡山を訪れたのであれば、わざわざ10分程度歩いてでも美味しいおにぎりをゲットしたい、そう思えるほどの美味しいおにぎりが販売されている。

創業50年以上のお店では地元の厳選素材を使ったおにぎりが販売されており、郡山市民に愛されている味わいを堪能することができる。



・一粒一粒のご飯が美味しい、それが「おにぎりのたけや」のおにぎり

こちらのお店ではテイクアウトでおにぎりを購入できる。

少し懐かしさを感じるデザインの袋の中には、包まれたおにぎりが入っている。



こちらのおにぎりの特徴は、時間が経っても米の1粒1粒がしっかりと主張し、噛むたびにお米の美味しい味わいを堪能できるという点にある。もちろん厳選された具材との相性は抜群だ。

多くのおにぎりの種類の中でも、地元の人々に愛されている「味おこわ」は外せない。噛み締めるたびに口の中に美味しい出汁の味わいが広がり、心の中まで暖かくなる、そんな味わいがここにはあるのだ。



もし福島県郡山市を訪れるのであれば、こちらのお店で絶品のおにぎりを味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには日本人の歴史とともに成長と技術革新をしてきたお米を使った、絶品のおにぎりがあるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 おにぎりのたけや

住所 福島県郡山市堂前町18-3

営業時間

火・水・木・金・土・日・祝日 07:00 から 19:00

定休日 月曜日

