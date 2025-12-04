か、か、かんっわいいーーッッ♡【ミスド】争奪戦の予感？！「キャラドーナツ」

【ミスタードーナツ】から「ポケモン」の「キャラドーナツ」が登場。ポケモンの姿を再現した、クオリティの高さがうかがえるドーナツもラインナップされており、可愛くて思わず食べるのをためらってしまいそう。今回はその中から、ピカチュウとタマゲタケのドーナツをご紹介します。

もふもふなビジュアルが可愛いピカチュウのドーナツ。特徴的な耳や、つぶらな瞳を再現したクオリティの高さも感じられます。イースト生地にホイップクリームが入っており、柔らかな口当たりも感じられそう。気分を上げたいおやつタイムに味わってみては？

ニョキッと生えた姿が可愛い「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」

タマゲタケのドーナツは、パッケージからニョキッと生えた姿がとってもキュートです。モンスターボールに似たカサ部分がケーキドーナツ生地で作られており、@megumiko_maniaさんによると「ストロベリーシュガーのしゃりしゃり食感が楽しい」とのこと。甘酸っぱい風味に食べやすさも感じられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino