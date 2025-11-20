ピンクハウスポッシュが「ユウショウコバヤシ」とコラボ　アーカイヴピースを再構築したアイテムを発売

「ピンクハウス（PINK HOUSE）」の一点物を展開するライン「ピンクハウスポッシュ（PINK HOUSE POCHE）」が、デザイナー 小林裕翔によるブランド「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」とコラボレーションしたコレクションを発売する。12月5日11時からTimeless Pink House 表参道店で取り扱う。

ピンクハウス ポッシュは、ピンクハウスのアーカイヴやヴィンテージアイテムをゲストクリエイターとコラボして再構築する限定レーベルとして2023年に始動。これまでに、東佳苗によるファッションブランド「ルルムウ（rurumu:）」、ヴィジュアルアーティストの「エマ ギャスパー（Ema Gaspar）」らと一点物のアイテムを展開してきた。

第8弾となる今回は、「winter hand work」をテーマにハンドニットやパッチワークなどの手法を用いて、ピンクハウスのアーカイヴピースを再構築。ユウショウコバヤシならではの色彩と一点一点に宿る手仕事のぬくもりを丁寧に重ね合わせた冬のコレクション「PINK HOUSE POCHE December Collection」を展開する。アイテムは全11点限定で、1人2点までの購入制限を設ける。

◾️Timeless Pink House 表参道店

所在地：東京都渋谷区神宮前 4-3-16 2階

