日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開する「ケンタッキーフライドチキン」が、冬季限定の商品「ウィンターバーレル」を11月26日から発売します。

【画像】「えっ…豪華すぎ！」これが、最大“1270円”お得な「ウィンターバーレル」です！

同商品は、「オリジナルチキン」と選べるサイドメニューがセットになった商品で、「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類がラインアップされています。

「ウィンターバーレル10ピース」は、オリジナルチキン10ピースと、選べるサイド5個がセット。価格は3490円（以下税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より1060円お得な商品です。

「ウィンターバーレル12ピース」は、オリジナルチキン12ピースと、選べるサイド6個がセットになっており、価格は4190円。「積上げ価格」より1270円お得です。

サイドメニューは、「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」から選べます。

いずれも、なくなり次第終了です。

なお、同商品を購入すると「ポテト（S）」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスロー（S）」2個を各390円でいくつでも購入できます。