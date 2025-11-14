【紅白2025】白組が少ない？出場アーティスト数に注目集まる「もしかして…」「期待大」
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）の出場歌手37組が11月14日、東京・渋谷のNHKホールで発表された。ネット上では出場アーティストの数に注目が集まっている。
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
出場歌手37組のうち紅組20組、白組17組。初出場（50音順）は、アイナ・ジ・エンド、aespa、幾田りら、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバートの紅組8組、&TEAM、M!LKの白組2組となった。
例年は計40組ほど出場しており、紅組と白組がそれぞれ20組以上と出場者数もほぼ揃っている中、今年は白組が紅組に比べ3組少ないという構成に。この発表を受け、ネット上では「いつもより少ない気がする…」「もしかして当日発表とか？」「サプライズとか特別枠もありえそう」「期待大」と注目が集まっている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】2025年「紅白」出場者一覧
◆「紅白」出場アーティスト数に注目集まる
出場歌手37組のうち紅組20組、白組17組。初出場（50音順）は、アイナ・ジ・エンド、aespa、幾田りら、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバートの紅組8組、&TEAM、M!LKの白組2組となった。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】