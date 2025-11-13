小泉進次郎、度胸ある…昼食のカップ麺に注目「覚悟を見た」「おぼんの方が高そう」
小泉進次郎防衛大臣が13日、自身のXを更新し、カップ麺を食べるオフショットを投稿した。
【写真】汁が飛びそう！白ワイシャツ姿でカレー麺を食べる小泉進次郎
写真付きで、Xでは「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。ご当地カップ麺とおにぎりを食べる姿を見ることができる。
これにネット上では「これか 今度買ってみよう」「農林水産大臣の時には地域の美味しい食べ物を、防衛大臣になった今は海軍カレーグルメを食べてSNSにアップしてる進次郎、ほんとすこ」「メシよりおぼんの方が高そう」「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」などの声が出ている。
【写真】汁が飛びそう！白ワイシャツ姿でカレー麺を食べる小泉進次郎
写真付きで、Xでは「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、「よこすか海軍カレーラーメン」を…。午後も予算委員会は続きます」と報告。ご当地カップ麺とおにぎりを食べる姿を見ることができる。
これにネット上では「これか 今度買ってみよう」「農林水産大臣の時には地域の美味しい食べ物を、防衛大臣になった今は海軍カレーグルメを食べてSNSにアップしてる進次郎、ほんとすこ」「メシよりおぼんの方が高そう」「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」などの声が出ている。