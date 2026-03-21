生理のツラさは女性同士でもわかち合うのは難しいこともありますよね。それが異性である旦那なら、理解してもらえないことも多々あるでしょう。今回はそのような生理にまつわる旦那さんとのトラブルについてです。『生理で具合が悪くて横になっていると旦那が不機嫌になります』もうこの一文だけで、投稿者さんの旦那さんにイラッとしませんか？女性特有のものであるため男性である旦那さんに完全に理解しろとは言えませんが、そ