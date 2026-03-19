エースコックが値上げするカップ麺「スーパーカップ1.5倍しょうゆラーメン」（同社提供）エースコック（大阪府吹田市）は19日、約30品目のカップ麺を7月1日出荷分から値上げすると発表した。原材料費の高騰に加え、物流費や人件費が上昇したことが要因としている。8〜11％程度高くなる見込み。カップ麺「スーパーカップ1.5倍」シリーズの税抜きの希望小売価格が240円から266円に、「わかめラーメン」シリーズは236円から255