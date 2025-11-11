モスフードサービス（東京都品川区）が展開するモスバーガーが、「アボカドバーガー」を11月12日から期間限定で発売します。

【画像】「えっ…アボカドの量すごくない……？？？」→これがモス「アボカドバーガー」の“ぜいたく”ビジュアルです！

パティ2枚の「ダブル」も選べる

近年、年末年始に合わせて「1年間頑張った自分へのご褒美」として楽しめる“ぜいたく感のある商品”を販売している同社。2024年に発売された、アボカドをたっぷりと使用した「新とびきりアボカド」の好評を受け、今年はさらにアボカドの味わいを感じられる新商品として「アボカドバーガー」が登場します。

同商品は、レタスとトマトの上にパティ、大きめにダイスカットしたアボカドを乗せ、特製のオリジナルソースを合わせることで、食べ応えと濃厚な口溶けを両立させたバーガー。マヨネーズをベースにしたオリジナルソースには、コリアンダーやオレガノなどのスパイスに加え、隠し味にレモン果汁を使い、さっぱりと爽やかな味わいに仕上げているといいます。価格は590円（税込み）。

また、パティを2枚重ねた「ダブルアボカドバーガー」も同時発売されます。価格は750円。

同社は「アボカドの満足感はそのままに、よりアボカド自体の味を感じていただけるようソースを見直すと同時に女性でも食べやすいボリューム感にし、さらに昨年よりも手頃な価格でお得感のある商品に仕上げました」とコメントしています。

2026年1月下旬まで、全国の店舗（一部店舗除く）で販売されます。