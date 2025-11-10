苺がテーマの「リサとガスパール」ポーチコレクション、全国のカプセルトイに登場
アイピーフォーは、「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」(1回400円)を、2025年11月中旬より順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売する。
「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」
世代を超えて愛されるフランスの人気絵本キャラクター『リサとガスパール』のポーチコレクションがカプセルトイに登場。苺のモチーフをふんだんにあしらい、ラブリーかつ大人でも使いやすいアイテムに仕上げている。
フェイスポーチ(リサ)
フェイスポーチ(ガスパール)
ラウンドポーチ
スクエアポーチ
BIG巾着
ラインナップは全5種。リサとガスパールの顔をモチーフにした「フェイスポーチ」は、ふわふわのボア生地を使用した愛らしいアイテムだ。「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」は、両面で異なるデザインが楽しめるこだわりの仕様で、大きめサイズのため収納力も抜群。「BIG巾着」はマチ付きの大容量タイプで、お弁当箱を入れるのにもぴったりとなっている。
(c) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
「リサとガスパール Fraiseポーチコレクション」
世代を超えて愛されるフランスの人気絵本キャラクター『リサとガスパール』のポーチコレクションがカプセルトイに登場。苺のモチーフをふんだんにあしらい、ラブリーかつ大人でも使いやすいアイテムに仕上げている。
フェイスポーチ(ガスパール)
ラウンドポーチ
スクエアポーチ
BIG巾着
ラインナップは全5種。リサとガスパールの顔をモチーフにした「フェイスポーチ」は、ふわふわのボア生地を使用した愛らしいアイテムだ。「ラウンドポーチ」と「スクエアポーチ」は、両面で異なるデザインが楽しめるこだわりの仕様で、大きめサイズのため収納力も抜群。「BIG巾着」はマチ付きの大容量タイプで、お弁当箱を入れるのにもぴったりとなっている。
(c) 2025 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre